林奕匡打造音乐实验室 邀创作伙伴郑融张天颖激发火花 分享吕爵安《一表人才》写作想法

Phil's Music Lab作为林奕匡（Phil）期间限定的音乐创作小天地，这里不只是写歌与制作的空间，更是一个让灵感自由流动、让音乐自然发生的创作基地。以「Create.Connect.Inspire.」为概念，Phil会在这个空间里写歌、制作、探索声音，并邀请不同音乐人加入，一同碰撞灵感，将每一次合作视为一场音乐实验。

Phil邀请乐坛好友加入

是次Phil亦邀请多位歌手及创作人参与，包括音乐监制Edward Chan、郑融（Stephanie）、张天颖（Jaime）、Edwin Tong、Harry Kwan，一同于Phil’s Music Lab展开交流。未来亦将有更多不同歌手及创作人陆续参与，延伸更多音乐上的合作可能。

音乐实验室周末对公众开放

除创作合作外，Phil's Music Lab亦将于周末限定开放，举办公众活动及分享会，让更多乐迷与公众能够走进这个空间，近距离与 Phil 进行音乐交流及了解音乐诞生的过程，其中两个活动包括「From Story to Sound」及「From Idea to Song」。「From Story to Sound」是周末限定活动邀请参加者分享属于自己的一个故事，作为成为音乐的起点。Phil则从参加者的故事出发，以音乐与旋律作出回应，将故事转化成一段音乐对话。参加者当中有一对夫妻表示，Phil的音乐贯穿他们二人高高低低的人生阶段，Phil在聆听他们的故事后亦深受感动。

亲解《一表人才》创作起点

而「From Idea to Song」Phil亦透过分享会形式，与参加者分享自己的作曲心得、创作背后的故事，以及音乐如何由灵感一步步发展成作品。在过去周末的分享会中，Phil以自己近期的作品《无题时想起的人》及为吕爵安（Edan）创作的《一表人才》作为例子，进一步分享demo、创作起点及写作时的想法。来自不同背景的参加者更是踊跃发问，Phil逐一细心解答，现场交流气氛热烈。

Phil希望chill住交流

Phil表示：「我希望Phil's Music Lab 唔只系一个做音乐嘅地方，而系一个入到嚟可以令人放松、chill住交流嘅空间。无论系同音乐人crossover，定系同乐迷／公众分享创作背后嘅故事，我都希望音乐可以喺呢度以更自然、更贴近人嘅方式表达。」他亦期望，在Phil's Music Lab 里诞生的作品，无论来自与不同音乐人的共同创作，还是由公众故事所启发的音乐回应，都能成为这个空间最真实、最具温度的声音记录。

Phil’s Music Lab

日期：2026年4月26日至5月17日

地点：M01D, M/F, The Mills 南丰纱厂