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黄婧灵获大厨邀约「一夜情」 外脆内嫩惊喜大叫：停不到口

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-11 HKT
发布时间：15:45 2026-05-11 HKT

由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚「大厨发办」米芝莲大厨莫灿森会带黄婧灵（波波）帮衬鸭脷洲一间小店，特点是老板为水上人出身，对烹调海鲜有独到手法。莫师傅特别喜欢这里家的味道，食物直接简单毫不花巧，更点名力赞鱼汤说︰「传承咗水上人煲鱼汤、咸鲜嘅水准，所以嚟到一定要试佢哋嘅『一夜情』。」即是用咸鲜煎香即成，而咸鲜的做法是将鱼从腹部剖开两半，以粗盐抹洒在鱼肉上，腌制数小时至一夜，莫师傅补充︰「呢个一夜情同日本一夜干嘅做法同概念一样，广东沿岸水上人就叫呢种做咸鲜。呢度做得好出色，今次用嘅黄花鱼做到外酥内嫩。」他讲笑话香港人叻在变通，将「一夜干」叫成「一夜情」，单是听到名字已令人跃跃欲试，成为这家店的招牌菜。波波试过一夜情后猛赞此味菜外面卜卜脆，内里嫩滑，令人停不到口。

黄婧灵猛赞鱼汤泡饭堪称天花板

接下来的鲜海鱼鱼汤蚝仔肉碎泡饭同样最精彩，汤底鲜味十足是这道菜的灵魂。莫师傅笑言秘密是每日用几十斤海鱼、杂鱼连鱼鳞炒香后，再用来煲汤成为百家鱼汤，不少食家慕名前来帮衬。波波食到拍手掌猛赞︰「好好食呀，劲鲜甜，呢个汤睇落好浊，食落先知个汤系天花板。」最后试埋小店即将推出的鲜奶炖花胶，整个蜑家寻味之旅圆满结束。

施焯日林映晖北角锦屏街寻宝 

此外，今晚施焯日（Arthur）带林映晖（晖哥）到访北角隐藏食街锦屏街，此处的食店经常为食客带来惊喜。今次他们介绍的牛丼店主打西日Fusion，食物由卖相到味道都非常吸引。他们分别点了黑安格斯封门柳温泉蛋丼饭及法式油封鸭髀海葡萄丼饭，前者牛肉嫩口且牛味浓郁，而鸭饭油香扑鼻配上柚子汁相得益彰。至于店内大受欢迎的小食口臭牛舌芯，只拣选最嫩滑的牛舌芯部位，经24小时慢煮后，配以大量焗蒜食用。老板以大蒜味重食后口气生人勿近，因此起了这个特别名字。
 

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