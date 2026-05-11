香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红

28岁奥运银牌得主、「香港女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）昨日（10日）在IG公开恋情，高调分享与男友、荷兰泳手阿诺卡明加（Arno Kamminga）的亲密合照及影片。而阿诺卡明加亦在IG上载与何诗蓓在海边浪漫转圈的影片，大晒幸福，收获不少网民祝福。

何诗蓓男友是荷兰泳手阿诺卡明加

何诗蓓男友是30岁的荷兰国家队男泳手阿诺卡明加（Arno Kamminga），两位同为东京奥运泳坛银牌得主的「金童玉女」拍拖，超强的运动员基因与般配的外型，网民与粉丝都大赞他们合衬。

在两人分享的影像中，他们互动极为甜蜜亲暱，当中一段由阿诺卡明加发布的影片更是闪盲众人：两人在阳光充沛的海边浪漫共舞，何诗蓓在男友高大的身躯牵引下开心转圈，两人不时深情对视，脸上挂着无比灿烂又幸福的笑容，周围充满粉红泡泡。这些爱意满泻的日常点滴，完全打破了何诗蓓以往在赛场上专注严肃的形象，让大家隔着萤幕都能感受到他们热恋中的甜蜜氛围。

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阿诺卡明加因「透明」泳裤爆红

其实两人的恋情早有迹可循，去年坊间已盛传他们正在秘密约会。爱得痴缠的阿诺卡明加更为了能与女友朝夕相对，早前毅然决定将训练基地移师香港，并转换教练，跟随何诗蓓的恩师Tom Rushton接受训练，他在留港期间亦不时在IG分享极具生活气息的香港日常。有趣的是，阿诺卡明加在巴黎奥运中，曾因穿着浅色泳裤下水后呈现「疑似透明」的视觉效果而意外爆红全球；如今这位极具话题性的荷兰男神与「香港女飞鱼」拍拖，绝对是体育界与娱乐圈的一大浪漫佳话！

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何诗蓓家族背景不简单：