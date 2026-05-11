Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差

影视圈
更新时间：11:45 2026-05-11 HKT
发布时间：11:45 2026-05-11 HKT

邱芷微和郑世豪昨晚（10日）在启德邮轮码头举行「星光璀璨颂亲恩-母亲节音乐盛宴」活动。邱芷微表示在《爱‧回家之开心速递》剧组八年来，完全没有跟郑世豪合作演出过，所以今次有演唱活动便即时想起郑世豪，一定要邀请他一齐合作演出。

郑世豪与邱芷微有渊源

郑世豪指一直很仰慕邱芷微，大家可说是有渊源，因为双方过往也曾推出过歌曲，也记得大家曾一起在澳门的音乐颁奖礼上，以歌手身份同台演出过。邱芷微也觉得与郑世豪的经历十分相似，大家都是参加新秀歌唱大赛，现在大家又是演员，也有共同目标都是钟意唱歌，她笑言:「我们都被演戏耽误了唱歌，哈哈!」

郑世豪指鼎爷、李泳豪是好前辈

此外，郑世豪过往在《爱‧回家之开心速递》经常在剧中的「初恋」咖啡店与李泳豪遇上，问他近日听到对方的家事，可有替李泳豪伤心?郑世豪称，初入行已经认识他，每次开工就似在聚旧一样，「我认识他这个人是超级好仔，但家庭事则不知太多，过往不时见到鼎爷来剧组找泳豪，大家倾偈的气氛愉快融洽，其他事则没有太深入去触及工作以外，对我来说，两位都是我的好前辈。」邱芷微虽也是《爱‧回家之开心速递》剧组演员，但没有机会与李泳豪接触，反而她在2023年期间曾有机会与李泳汉合作一起拍广告，也觉得对方是一位专业演员，她说:「当时李泳汉要讲很多对白，他也愿意去背，纯粹在工作上觉得他不太差，家事方面不作评论。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
6小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
15小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
14小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
23小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
3小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
14小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
16小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT