郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差

邱芷微和郑世豪昨晚（10日）在启德邮轮码头举行「星光璀璨颂亲恩-母亲节音乐盛宴」活动。邱芷微表示在《爱‧回家之开心速递》剧组八年来，完全没有跟郑世豪合作演出过，所以今次有演唱活动便即时想起郑世豪，一定要邀请他一齐合作演出。

郑世豪与邱芷微有渊源

郑世豪指一直很仰慕邱芷微，大家可说是有渊源，因为双方过往也曾推出过歌曲，也记得大家曾一起在澳门的音乐颁奖礼上，以歌手身份同台演出过。邱芷微也觉得与郑世豪的经历十分相似，大家都是参加新秀歌唱大赛，现在大家又是演员，也有共同目标都是钟意唱歌，她笑言:「我们都被演戏耽误了唱歌，哈哈!」

郑世豪指鼎爷、李泳豪是好前辈

此外，郑世豪过往在《爱‧回家之开心速递》经常在剧中的「初恋」咖啡店与李泳豪遇上，问他近日听到对方的家事，可有替李泳豪伤心?郑世豪称，初入行已经认识他，每次开工就似在聚旧一样，「我认识他这个人是超级好仔，但家庭事则不知太多，过往不时见到鼎爷来剧组找泳豪，大家倾偈的气氛愉快融洽，其他事则没有太深入去触及工作以外，对我来说，两位都是我的好前辈。」邱芷微虽也是《爱‧回家之开心速递》剧组演员，但没有机会与李泳豪接触，反而她在2023年期间曾有机会与李泳汉合作一起拍广告，也觉得对方是一位专业演员，她说:「当时李泳汉要讲很多对白，他也愿意去背，纯粹在工作上觉得他不太差，家事方面不作评论。」