谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你

谷德昭胞姊、资深电影人谷薇丽（Linda）月初离世，终年73岁。林谷薇丽丈夫为金源米业集团主席林炯炽，有消息指谷薇丽在5月2日突然离世，家属讣告指于5月14日设灵，翌日移灵圣约瑟堂举行仪式，之后奉移歌连臣角火化。

谷德昭约定谷薇丽下一世继续做姐弟

谷德昭从加拿大毕业回港后，在谷薇丽的启蒙与引荐下加入香港电影圈，开启了他编剧及导演之路。对于二家姐谷薇丽的离世，谷德昭今日（11日）凌晨在社交平台撰长文悼念：「我失去咗一个二家姐、一个好老师、一个好朋友，如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！」

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谷德昭称老二谷薇丽突然被天父召回

谷德昭在六兄弟姊妹中排行最末，谷薇丽则排行第二，两人的姪女为知名艺人谷祖琳，家族在香港娱乐圈有深厚根基，谷德昭与谷薇丽姊弟情深，从小受谷薇丽的熏陶对电影产生浓厚兴趣，谷德昭曾透露二家姐带领和鼓励而入行，开启了编剧、导演及演员之路。对于二家姐谷薇丽的离世，谷德昭今日凌晨在社交平台贴上合照撰长文悼念：「老二，我记得你曾经讲过，如果第日要离开呢个世界，最好就系不知不觉咁喺屋企，瞓觉中离去。天父您突然咁样召回咗老二，我相信您身边一定系好等天使用。」谷德昭还说：「老二，如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！Dear sis, I miss you very very very much！」悼念长文如下：

林谷薇丽 LINDA 我二家姐 细个嘅时候好乖，读书好叻，香港大学毕业。 跟住佢加入咗丽的电视做助理编导，佢好享受佢嘅工作，认识咗好多有趣嘅人，佢哋都成为咗二家姐一生嘅好朋友。后来辗转喺新艺城、德宝电影公司担任要职。传世作品包括有：纵横四海、我爱扭纹柴、辣手神探、秋天的童话…… 后来佢结咗婚，跟住有咗小朋友。LINDA除咗好照顾自己嘅家庭，亦都好照顾自己兄弟姊妹，即系我。LINDA经常亲手落厨请食饭，几位家姐当中，佢包山东水饺最叻，煮嘢食嘅材料都好讲究，甚至连酸姜都系自己浸、香叶都系喺自己花园种㗎。 除咗照顾佢爱嘅人，佢亦将佢嘅爱分俾有需要嘅人，佢担任香港血癌基金主席超过20年，联同梁宪孙教授、陈宝珠女士、奚仲文先生同埋朱祖儿先生一齐无偿出力推广。香港血癌基金筹得嘅善款帮助咗好多患有血癌嘅病友，令佢哋得到更好、更新嘅药物治疗，亦都令佢哋嘅生活质素得到提高。我细个嘅时候，因为二家姐已经喺新艺城、德宝做紧嘢，所以佢成日会带好多未上映嘅电影录影带返嚟屋企，佢又唔介意俾我睇，我谂我对电影嘅兴趣就系由𠮶时开始。 后来我读完书返香港，二家姐已经系一位非常成功嘅电影监制，凭住佢嘅关系，我顺利加入电影圈，前辈们都因为好人缘嘅二家姐而好关照我。最初二家姐有担心唔知我适唔适合做电影，几年过去，我继续有得做，仲做得唔错，养得起自己，亦带俾好多好多好多观众欢笑，我见到二家姐面上有为我感到骄傲嘅笑容。 我哋两个同生肖，性相近，好好倾。年纪越大，我哋越亲近，后来我再亲热啲叫佢做老二。老二成日同朋友食饭都带埋我去，我又跟埋去， LINDA嘅老友钟珍话：「你咁大个人都算黐家姐㖞！」系呀！我系㗎！我哋每个礼拜都会见两、三次面，每晚都会通过WhatsApp，倾吓电影、倾吓世界大事、倾吓八卦、倾吓拼多多有咩平嘢卖，老二临走前𠮶晚我哋都有通WhatsApp，佢话个 Omakase好好食！ 老二，我记得你曾经讲过，如果第日要离开呢个世界，最好就系不知不觉咁喺屋企，瞓觉中离去。天父您突然咁样召回咗老二，我相信您身边一定系好等天使用。老二啊，你离开咗，我失去咗一个二家姐、一个好老师、一个好朋友。我哋好挂住你！我哋一家人都好怀念你带俾我哋嘅好时光、好回忆。我哋会继续好好哋互相照顾，亦会将乐于帮助别人嘅心 Pay It Forward 。 我哋会记得，每次你煮好饭，好紧张又好好笑容咁问我哋：「点啊？得唔得啊？有冇食晒啲嘢啊？」有啊老二，我哋食得好开心，每次都食晒你啲嘢。我屋企雪柜仲有你俾我嘅木瓜仔，多谢你！老二，如果有下一世，希望我哋继续做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顾你！Dear sis, I miss you very very very much！

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谷德昭女友林子萱感谢谷薇丽并肩作战

谷德昭的女友林子萱（KiKi）亦贴上与谷薇丽的合照并说：「好唔好食呀？好好食呀？你咩都话好食架？系爱呀嘛，有冇食哂啲嘢呀？有食哂呀？Linda，hank you for being so capable so steady so wise, thank you for fighting along by my side, thank you for showing me the most loving way．（感谢你如此能干、如此冷静、如此睿智，感谢你与我并肩作战，感谢你向我展现了最充满爱的方式。)」不少好友亦有留言慰问谷德昭，吴君如说：「Linda望住你嘅眼神，佢仲当你系一个细佬仔好紧张你！佢简直锡到你㶶。Linda嘅人生使命已经超班完成，We all miss her so much.」郑秀文亦有留言：「Big hug to you.从文字中，已能感受到你们之间深厚、紧扣的爱。take care, 谷导。」