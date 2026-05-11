薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责

薛家燕、肥妈、黄夏蕙、周吉佩、张与辰、钟柔美、詹天文等昨晚出席《开心大派对》十周年母亲节盛宴，佘诗曼看完农夫演唱会后亦带同妈妈到场，吴君如妈妈也是座上客，场面热闹。

薛家燕一身印度西施打扮现身。

薛家燕自豪孙子遗传音乐细胞

她表示是晚活动有服装主题又有比赛，大家都悉心打扮，透露孙仔Julian会上台献唱《真的爱你》，爆孙仔准备了几日后「投诉」有很多字要记，她就叫孙仔慢慢记，而他最后不只记得歌词，连动作都记得很叻，笑指孙仔有少少她的基因，又说他早上有弹琴唱歌给她听，「他妈妈拍了片给我睇，孙仔只是学了钢琴几个月，弹得算不错，好惊喜，好有天份好叻，有音乐细胞。」

薛家燕痛心李家鼎遭李泳汉索钱

李家鼎的家庭纠纷近日越演越烈，讲到同场的肥妈提到此事非常劳气，薛家燕表示明白她为什么会劳气，认为除了肥妈，也有很多人会觉得不舒服，指李家鼎年纪大又为家庭付出很多，做儿子的不应要求太多，如有需要应靠自己努力，应让他好好安享晚年，「一个家庭应该充满爱，要互相扶持，不可以只单方面要求而不付出，肥妈和鼎爷、施明好熟，所以她会更了解情况，我听到呢件事都觉得心噏难过，但最重要他身体健康，保重自己身体。（可知鼎爷现在有没有经济压力？）无听过，他现在也可以工作，但当然唔好要佢咁辛苦，现在是他享福的时间 ，他付出咁多，为人正直肯帮人，仔女的事自己负责，他都帮唔到咁多，要放手。」

薛家燕明白李泳豪处境

家燕姐又说有听过李家鼎的录音，指李泳汉因揾不到工作而向爸爸要钱，但她觉得只要肯做一定会揾到工作，指他大只又够恶，可做保镳打得下，至于李泳豪就是为父争取，「泳豪叫他唔好讲大话，应该是知道他私下帮哥哥，新抱叫他不要使钱使太多，都是想他保留啲钱自己使，是为他好，大仔锡爸爸的话，都应该要为他著想，因为妈妈已经不在，爸爸年纪已大，不应要求咁多，应该自己努力去争取应得的事。（李泳汉对爸爸讲粗口不礼貌？）对，觉得不岩，我好少讲呢啲，但无办法不表达心底说话，他应该要尊重爸爸，爸爸一直爱护你照顾你，就算有所要求都要有礼貌，要求唔到就要自己努力，好多嘢都可以自己争取。」