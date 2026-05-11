薛家燕两度开腔劝鼎爷放手 直斥李泳汉要反省肯做实有工开：大只又够恶可做保镳

薛家燕昨晚（10日）出席《开心大派对》十周年母亲节盛宴，谈到李家鼎的家庭纠纷近日越演越烈，同场的肥妈提到此事非常劳气，薛家燕表示明白她为甚么会劳气，认为除了肥妈，也有很多人会觉得不舒服，指李家鼎年纪大又为家庭付出很多，做儿子的不应要求太多，如有需要应靠自己努力，应让他好好安享晚年，「一个家庭应该充满爱，要互相扶持，不可以只单方面要求而不付出。」

薛家燕指李泳汉大只又够恶可做保镳

薛家燕表示有听过李家鼎的录音，指李泳汉因揾不到工作而向爸爸要钱，但她觉得只要肯做一定会揾到工作，指他大只又够恶，可做保镳打得下，至于李泳豪就是为父争取，「泳豪叫佢唔好讲大话，应该系知道爸爸私下帮哥哥，新抱叫佢唔好使钱使太多，都系， 想佢留返啲钱自己使，系为佢好。」

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薛家燕叫李泳汉要为李家鼎著想

薛家燕还说：「大仔锡爸爸嘅话，都应该要为佢著想，因为妈妈已经唔喺度，爸爸年纪又大，唔应该要求咁多，应该自己努力去争取应得嘅事。（李泳汉对爸爸讲粗口唔礼貌？）系，我觉得唔啱，我好少讲呢啲，但冇办法唔表达心底说话，佢应该要尊重爸爸，爸爸一直爱护你照顾你，就算有所要求都要有礼貌，要求唔到就要自己努力，好多嘢都可以自己争取。」薛家燕又指肥妈和李家鼎、施明好熟，所以她会更了解情况：「我听到呢件事都觉得心噏难过，但最重要系佢身体健康，保重自己身体。（知唔知李家鼎而家有冇经济压力？）冇听过，佢而家可以都可以做嘢，但当然唔好要佢咁辛苦，而家系享福嘅时间，佢付出咁多，为人正直又肯帮人，仔女嘅事自己负责，佢都帮唔到咁多，要放手。」

薛家燕自豪孙子遗传音乐细胞

另一方面，肥妈、黄夏蕙、周吉佩、张与辰、钟柔美、詹天文等佘诗曼看完农夫演唱会后亦带同妈妈到场，吴君如妈妈也是座上客，场面热闹，一身印度西施打扮现身的薛家燕表示是晚活动有服装主题又有比赛，大家都悉心打扮，透露孙仔Julian会上台献唱《真的爱你》，爆孙仔准备了几日后「投诉」有很多字要记，她就叫孙仔慢慢记，而他最后不只记得歌词，连动作都记得很叻，笑指孙仔有少少她的基因，又说他早上有弹琴唱歌给她听，「佢妈妈拍咗片畀我睇，孙仔只系学咗钢琴几个月，弹得算唔不错，好惊喜，好有天份好叻，有音乐细胞。」

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