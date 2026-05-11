39岁吴雨霏无预警宣布「再做妈妈」 母亲节晒BB脚仔相 一家五口再迎新成员？

39岁的歌手吴雨霏，在今年母亲节投下温馨震撼弹，宣布「再做妈妈」。她于社交平台上载一张可爱的BB脚仔相，并以长文深情剖白，透露自己与家人已成为「寄养家庭」，而她本人亦正式多了一个身分「寄养妈妈」。这个充满大爱的决定，为今年的母亲节添上了不一样的温暖意义。

吴雨霏变身伟大寄养妈妈

吴雨霏在文中坦言，最初下这个决定时，内心非常清楚前路将会充满挑战，甚至会有许多令人落泪的时刻，连她自己也不明白是哪里来的勇气。但事隔一段时间，当她回望这段日子，她深深体会到，这大概是他们一家做过「最美好、最值得的一个决定之一」。成为寄养家庭的过程，让她和家人重新认识了「家」的真正意义。她感触地写道：「原来『家』，不一定只靠血缘去界定，而是由爱去选择、去接纳。」这份深刻的领悟，不仅改变了她，也潜移默化地影响了她的三位亲生子女，让孩子们在过程中学会了如何去爱与分享，并明白到自己的内心也可以成为照亮别人的温暖阳光。

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吴雨霏事业巅峰嫁「网球王子」

吴雨霏自2005年单飞发展后，凭借〈In Control〉、〈我本人〉等金曲获奖无数，更成功登上红馆举行个人演唱会，奠定「乐坛小天后」的地位。然而，在事业如日中天之际，她选择为爱回归家庭。2015年，她与青梅竹马的初恋男友、有「网球王子」之称的洪立熙（Brian）结婚，并在意大利举行童话式婚礼。婚后吴雨霏毅然淡出乐坛，跟老公积极违人，可惜她在2016年不幸小产，她公开回应时表示对于怀孕本来开心又期待，最后不幸流产，令她非常伤心，幸好在老公陪伴下走出阴霾。现时她专心相夫教子，与老公育有7岁大仔Asher、6岁二女Galilee及3岁𡥧女Noa。如今，一家五口的生活因著寄养孩子而变得更加丰盛，吴雨霏用行动证明了母爱的伟大，不仅给予自己的孩子无限的爱，更将这份爱延伸至有需要的孩子身上，展现了无私的大爱精神，感动了无数网民。

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