俞可程苦练独唱洗甩「无性格」之名 邓凯文怕听批评认不懂消化

TVB综艺真人骚《魔音女团》16位练习生李尹嫣（Victoria）、颖乔（Ziva）、邢慧敏（Sharon）、邓凯文（Eris）、宋宛颖（Sabrina）、倪乐琳（Ellyn）、王汛文（Candice）、卢映彤（Skylar）、俞可程（Kanis）、廖慧仪（Jessica）、蔡华英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、庄子璇（Hilary）、乔美莎（Chelsea）、陈熙蕊（Blossom）、叶靖仪（Michelle）今日（10日）齐集观塘，出席宣传活动。

俞可程走音版《煎熬》有知音人

俞可程、邓凯文受访，俞可程指，由于比赛时歌曲由她先开口唱，故比赛前一星期勤练独唱，加上之前陈洁灵指她演唱时没有性格，可幸最终演出，陈洁灵赞她做出效果，惟剧组剪辑时没有陈洁灵评论部份，她说：「待结果出来后，我便会把密集式训练的片段放上网！」俞可程笑指，现在身边太多人钟意听她唱《煎熬》︰「即使走晒音，大家也想听，唱得好反而没人那么钟意！」

俞可程对赛果封口

虽然俞可程、邓凯文表示不可透露赛果，却表示有机会入围成团。邓凯文指，近期有人问她可有后悔参加这赛事，她说：「本身我不觉得是甚么一回事，但现在开始有点惊，因为自己实在太差劲！」俞可程也说：「一开始表现不好，是最真实的我们。有些缺陷，别人才会想去了解你。我们有努力，人们便会欣赏，我不介意把自己不太好的一面给观众看，做得不好便承认。」但邓凯文听到批评，就会放在心上，「不懂得消化。」

邓凯文大压力表演甩辘

俞可程有可能在《魔音女团》、《女神配对计划2》两个节目出现，她期望能成团，入到最后六个位置。提到母亲节，俞可程会和妈妈食饭，昨已送恙、心意咭，「从港姐到今次比赛，妈妈无微不至。知我想减肥，每天清早便为我准备饭盒。」邓凯文表示今日的表演，是送给在场的妈妈、嫲嫲，「不过演出时大压力而失手！有点不而开心。我回家再表演一次完美版给她们看。」