古天乐顺应民意即兴合唱 伙宣萱拍《无时空之恋》MV破200万Views

古天乐、宣萱携手做麦当劳代言人，掀起全城「将军与玉子」热潮，两人首度合作推出合唱歌《无时空之恋》，MV上线四天内突破100万观看次数，至今已录得超过210万views！昨晚，金钟海富中心麦当劳旗舰店举行Party，邀请120位粉丝率先试食，古天乐、宣萱更惊喜现身，与粉丝零距离互动，走入人群自拍及即席开金口唱歌，带动全场大合唱《无时空之恋》！

古天乐突入麦当劳

活动由全新广告首播拉开序幕，其后古天乐、宣萱登场，宣萱为大家介绍全新汉堡时，更鬼马地以配料作比喻，笑指自己是「玉子」，而古生则是「猪柳」，令台下笑声不断。昨晚古生心情亦「High爆」，他不但主动走入人群与粉丝零距离互动，令全场气氛瞬间直线飙升，更顺应民意与宣萱即席合唱！虽然古生与宣萱仅开金口唱了几句，但全场热情的粉丝已默契十足地齐齐接力「大合唱」整首歌曲，场面震撼又感动。

宣萱拍嘢好爽手

谈到新广告的拍摄趣事，两位老拍档继续大放笑弹！古天乐尽显幽默本色，竟主动「加戏」，要司仪追问他：「点解会喺架䢂度食薯条咁搞笑㗎？」身旁的宣萱和应，指电梯内进食的镜头拍摄非常自然顺利，只拍了「两Take」就完成，尽显二人与林峰的默契与专业。

古天乐有求必应

到了万众期待的大合照环节，热情的粉丝蜂拥而上，在完成拍摄后大家亦乖乖返回座位。古天乐、宣萱见状相当「识做」，再度主动走入人群中与粉丝分批合照，有求必应！「将军」古天乐感激大家支持，不断重温《无时空之恋》MV；「玉子」宣萱︰「估唔到大家咁钟意呢首合唱歌！」