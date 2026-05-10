Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐顺应民意即兴合唱 伙宣萱拍《无时空之恋》MV破200万Views

影视圈
更新时间：21:16 2026-05-10 HKT
发布时间：21:16 2026-05-10 HKT

古天乐、宣萱携手做麦当劳代言人，掀起全城「将军与玉子」热潮，两人首度合作推出合唱歌《无时空之恋》，MV上线四天内突破100万观看次数，至今已录得超过210万views！昨晚，金钟海富中心麦当劳旗舰店举行Party，邀请120位粉丝率先试食，古天乐、宣萱更惊喜现身，与粉丝零距离互动，走入人群自拍及即席开金口唱歌，带动全场大合唱《无时空之恋》！

古天乐突入麦当劳

活动由全新广告首播拉开序幕，其后古天乐、宣萱登场，宣萱为大家介绍全新汉堡时，更鬼马地以配料作比喻，笑指自己是「玉子」，而古生则是「猪柳」，令台下笑声不断。昨晚古生心情亦「High爆」，他不但主动走入人群与粉丝零距离互动，令全场气氛瞬间直线飙升，更顺应民意与宣萱即席合唱！虽然古生与宣萱仅开金口唱了几句，但全场热情的粉丝已默契十足地齐齐接力「大合唱」整首歌曲，场面震撼又感动。

宣萱拍嘢好爽手

谈到新广告的拍摄趣事，两位老拍档继续大放笑弹！古天乐尽显幽默本色，竟主动「加戏」，要司仪追问他：「点解会喺架䢂度食薯条咁搞笑㗎？」身旁的宣萱和应，指电梯内进食的镜头拍摄非常自然顺利，只拍了「两Take」就完成，尽显二人与林峰的默契与专业。

古天乐有求必应

到了万众期待的大合照环节，热情的粉丝蜂拥而上，在完成拍摄后大家亦乖乖返回座位。古天乐、宣萱见状相当「识做」，再度主动走入人群中与粉丝分批合照，有求必应！「将军」古天乐感激大家支持，不断重温《无时空之恋》MV；「玉子」宣萱︰「估唔到大家咁钟意呢首合唱歌！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
02:26
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
影视圈
4小时前
六合彩号码隔代遗传？ 港男呕血：上期买今期中5个字 网民自爆更邪门结果｜Juicy叮
六合彩号码隔代遗传？ 港男呕血：上期买今期中5个字 网民自爆更邪门结果｜Juicy叮
时事热话
6小时前
观塘面包工场遇窃 七旬男东主追贼堕楼 送院抢救后不治
突发
2小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
10小时前
黄淑蔓挑战《唱钱》成功四次100%拍子准确率破纪录 两夺金像奖曾遭非礼陷小三传闻
黄淑蔓挑战《唱钱》成功四次100%拍子准确率破纪录 两夺金像奖曾遭非礼陷小三传闻
影视圈
9小时前
母亲节丨周嘉洛突袭滕丽名豪宅登门送花 《爱回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
母亲节丨周嘉洛突袭滕丽名豪宅登门送花 《爱回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
影视圈
7小时前
定存攻略｜港银定存息纷上调 24个月高见2.8厘 一间推「自制出粮」优惠
定存攻略｜港银定存息纷上调 24个月高见2.8厘 一间推「自制出粮」优惠
投资理财
8小时前
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
突发
22小时前
港币兑人民币点先最著数？网民求教兑$5万反被讽「唔使谂咁多」 附港币换人民币攻略
港币兑人民币点先最著数？网民求教兑$5万反被讽「唔使谂咁多」 附港币换人民币攻略
生活百科
11小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT