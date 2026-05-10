章子怡前夫汪峰传夜会神秘女 小19岁网红女友删光合照惹分手揣测 森林北吐露7字心声

内地摇滚歌手汪峰的感情生活，向来是外界关注的焦点。自2023年10月与影后章子怡宣布结束八年婚姻后，他于翌年的「520」高调认爱小19岁的百万网红「森林北」（本名李巧）。这段看似甜蜜的新恋情，于近日陷入了分手的疑云之中，微博上疯传两人情变消息，伴随著各种揣测，让这段关系的未来走向变得扑朔迷离。

汪峰女友删除二人甜蜜片段

近日网民指汪峰在4月底的深夜，被拍到于北京的别墅迎接一名神秘女子，两人举止亲密。此消息一出，立刻引发连锁反应。眼尖的网友发现，森林北火速删除了个人社交平台上所有与汪峰相关的内容，包括当初官宣恋情的影片、甜蜜合照以及过往的互动纪录，似乎是在用行动切割关系。更引人遐想的是，她近日发文写道：「春生夏长，人间换了模样，家里的草都绿了吗？」这段文字被网友解读为暗藏玄机，强烈暗示感情中出现了不忠（被绿）。此外，两人共同持股的公司近期发生股权变更，森林北的持股比例大幅下降，并退出实际经营，这一系列的商业变动，更让外界坚信两人感情生变。

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森林北称未看过汪峰夜会女子影片

事件的女主角森林北于昨晚（9日），在直播中亲自对此风波做出了回应，为这场疑云投下了一颗震撼弹。在影片中，她首先表示，感情是私人问题，她不太愿意因为这种事情占用公共资源来博取眼球。随后，她话锋一转，正面否认了传闻，明确表示：「我们俩其实挺好的，没有网上说的那样。」对于所谓的「夜会神秘女」的影片或照片，她也直接回应：「没有的，因为你们也没有看到过，不要捕风捉影。」

森林北直播称会为自己选择负责

不过森林北一方面澄清两人关系依旧稳定，但她也为未来留下了伏笔。她坦言，感情的事难以预料，未来是不可预期的，但她强调自己是成年人，可以为自己的任何选择负责，也能照顾好身边的家人与朋友。她向粉丝承诺：「如果未来有一天，真的有什么变化，我如果想说的话，我会亲自告诉大家，我不会让大家去猜忌的。」目前汪峰尚未对此事做出任何回应，让一班「食花生」的网民，相当期待。

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章子怡汪峰昔日温馨家庭生活：