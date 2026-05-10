农夫演唱会｜MC张天赋自爆小学已迷恋农夫 古天乐压轴以老板身份现身 切烧猪唱《天命最高》全场High爆

《农夫香港最好笑嘅演唱会》，昨晚（9日）迎来第二场。继首晚获得满堂喝彩后，第二晚反应更为热烈，掌声与欢呼声几乎掀翻红馆天花，现场气氛比第一晚有过之而无不及，绝对是近年红馆最难得一见的「开心high爆之夜」。农夫二人圈中向来人缘极佳，昨晚吸引大批圈中好友捧场，台下观众席星光熠熠，包括：MIRROR成员江𤒹生（AK）、Alton、COLLAR成员Day、Error成员193及肥仔、视后江美仪、高海宁、汤令山、洪家豪及Tyson Yoshi等，众人随著音乐摇头摆脑，笑得前仰后合，场面相当热闹。

MC张天赋坚持唔用提词机

昨晚最大惊喜，莫过于农夫在演出中段邀请到MC张天赋担任神秘嘉宾。当MC一出场，全场尖叫声震耳欲聋，三人首度同台合唱经典金曲《学海无涯》。MC的表现绝对让人跌破眼镜——全程不用提词机，一字不漏地完整Rap出整首《学海无涯》，咬字清晰、节奏精准，连农夫二人也露出难以置信的表情。全场观众拍烂手掌，气氛High到炸裂。唱毕农夫笑言邀请Mc因为全香港只得他一个敢叫MC，名字劲Hip Hop！又大赞MC表现极再水准。陆永： 「大家有无留意？我真系未见过有嘉宾可以Rap咁多，佢要求唔要提词机。佢真系识我哋啲歌，我好肯定佢识过你地(观众) 。MC就笑住谦称，「 因为你哋话唱《学海无涯》，我就.......」陆永即抢答 :「 就开始背喇。哈哈！」MC又自爆， 「我真系细细个听你哋啲歌大㗎！最早期我听《我的野蛮女友》《奇迹》，《韩国劲舞权》仲有《十年人事》、《十七年华》....好多好多。细个温书𠮶阵，我听已经系 DSE啦，我记得𠮶时仲系小学，唔用正途去下载音乐，放入MP3入面听㗎！你哋系我人生list上面其中一组人，我好希望可以嚟到你哋演唱会做嘉宾。系人都知，我做任何演唱会最紧要一定要提词机，但今日我觉得——你哋啲歌，如果我背唔到，就唔配上嚟做嘉宾！真㗎！所以我今日真系好开心，好少我做嘉宾系冇压力㗎，呢度真系好欢天喜地。」全场再度报以热烈掌声，MC的真诚与实力赢尽全场欢心。

农夫称古天乐系「国际荣誉霸道总裁」

第二晚演唱会去到尾声，正当观众以为最尾一首歌《高举只手》后圆满结束，农夫却再度杀大家一个措手不及。两人所属的公司「农作天下」，竟然在完骚后搬上舞台，举行了一场极其隆重的「开张大典」。在观众的欢呼声中，农夫邀出幕后「白武士」兼老板——古天乐，一同上台切烧猪，令大家哗声四起，场面震撼又搞笑。大萤幕上再度出现「农作天下」开将盛典后，向观众介绍，「你哋有冇发觉？农作天下，点解有「天下」两个字？So fa So Cool，又有个 「Cool」字？我哋公司之前未公开做过开张大典，好似有啲嘢未完成，系今日咁开心嘅时刻，不如我哋全场一齐做一个开张仪式好唔好？有请我哋公司国际荣誉霸道总裁——！」当舞台大门打开，古天乐步出来时，全场观众即时站起来欢呼，几乎叫裂个红馆。

农夫笑古仔入「世纪大骗局」

古天乐上台大赞成晚观众气氛一流，几乎全程企系到睇骚，他笑言，「我谂呢样嘢系咁解：乜嘢叫栋笃笑？你哋带畀佢哋欢乐，佢哋今日栋笃喺度支持你哋。」陆永即取笑老板：「 我怀疑你呢段度咗三个礼拜，哈哈.....」C君： 「拯救一间公司可能要白武士，但投资一间公司就要黑武士。多谢古老板！老板你惊唔惊我哋叫你嚟投资，将会系一个世纪大骗局？哈哈.....」古天乐就说，「多多支持，多多指教，今日香港需要开心欢乐！」继而三人于台上一边砌猪，一边说，「风生水起，笑口常开。日后业务好唔好就唔知，一切交畀天命。」砌猪完毕，农夫两人即拉著古天乐，认为他不可能单系砌猪咁简单，随即全场起哄。古天乐在农夫「半推半就」之下，戴起耳机，与农夫及全场观众一同合唱经典金曲《天命最高》！全场观众疯狂尖叫，并且大合唱，将气氛推向终极高潮。

