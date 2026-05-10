「亿万驸马」伍富桥豪办Baby Shower富贵妻梁兆楹揭晓「伍梁液」性别 睇见呢只色真实反应曝光

「亿万驸马」伍富桥（Alvin）于2022年与富家女梁兆楹（Shirley）结婚，二人结婚近四年，早前开心宣布造人成功，BB乳名「伍梁液」，预产期在今年10月。伍富桥日前出席活动时，透露BB性别被太太保密，将办baby shower公开。今日（10日）伍富桥富贵妻在社交平台分享影片，透露陀仔。

伍富桥派对场面盛大

伍富桥太太今日在IG分享影片，派对场面盛大，现场布置得极具心思，以清新地中海风格为主题，用上大量柠檬黄与天空蓝作主色调，背景板饰有精致的蓝白图案瓷砖，并摆设柠檬树、鲜花和气球，充满夏日度假风情。派对上除有丰富的自助餐外，亦设有摊位游戏，让宾客竞猜BB性别。

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伍富桥夫妇所办的派对重头戏，由二人一同主持BB性别揭晓仪式，在众多亲友的倒数声下，伍富桥夫妇一同喷射手上的礼炮，顿时喷出漫天蓝色彩烟与纸碎，现场随即升起大量蓝色气球，宣告BB是个男孩。难掩兴奋之情的伍富桥振臂高呼，场面非常热闹。

伍富桥：仔女都无所谓

伍富桥太太其后在影片的帖文中，以英文写道：「Big thanks from our little man」，并加上「#itsaboy」、「#happymothersday」等标签，正式公布喜讯腹中胎儿是儿子。早前伍富桥出席活动时，曾透露太太一直将BB性别保密，准备在派对上给他一个惊喜。伍富桥当时笑言：「仔女都无所谓，我自己也很喜欢女儿」，如今喜获麟儿，相信同样无比兴奋。

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