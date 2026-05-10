陈晓东仍不信婚书全靠「尽量」 自认开明爸爸 唔怕爱女入行早拍拖

陈晓东（东东）将于6月19日再登红馆，举行《NEON Reflections 30演唱会》纪念入行30周年，近日他接受商台《星光背后》专访，除了分享今年推出两首尝试新风格的新歌，以及入行30年如何面对事业高低潮外，亦分享了与结婚逾12年的台湾太太王妤娴的相处秘诀——「尽量」哲学。原来及至今天，在13岁经历父母离婚的东东，仍然不相信一纸婚书；至于谈及两位分别12岁及11岁的女儿，东东自认是开明爸爸，不抗拒女儿们入行外，亦不怕女儿早拍拖。

陈晓东穿梭中港宣传

东东近日穿梭中港宣传6月个唱，太太多次陪伴身边：「佢好热心，后边帮我处理好多嘢。我系一个原则性好强嘅人，有啲难搞，佢系迁就我多啲。」两人年纪相差13岁，东东亦将爱妻由出身地台湾、带到北京陌生地方生活，他感谢太太的付出，以及为他生了两个女儿，但谈及从前的他不相信婚姻，东东依然表示：「我依家都唔信（婚姻），不过尽量咋。结婚前我讲过，大家都会幻想永恒，但我好实际，因为人同人相处，唔可以勉强，婚后我会尽量做，睇吓我适唔适合婚姻。」

陈晓东欲望减

问东东12年来如何「尽量」做？他说：「尽量为家庭谂多啲，唔再系小朋友，就尽量检点自己多啲，亦要降低自己嘅欲望，会为屋企小朋友改变行为，尽量唔拈花惹草！」东东坦言结婚及当爸爸后已变宅男，工作以外绝少外出应酬，和太太亦很少摩擦，好少管束太太：「我原则性好强，一方面好硬，但只要唔触碰我原则，基本上我都好free，你钟意点就点，去边就去边，唔会叫你唔好做咩。」

陈晓东经常撞板

东东当年不理大部分家人反对，自己想方设法拜师戴思聪入行做歌手，30年来碰过不少壁。问到女儿曾于他内地巡唱亮相，会否有表演欲或有意入行？东东表示完全不抗拒，亦不怕女儿们经历他所经历过的伤害：「好多人问我呢个问题，我真系无谂，之前佢参与，因为贪玩又觉得爹哋就手。我会唔会帮？一个人嘅人生，帮得几多？当佢哋去到咁上下年纪，我会想佢哋有选择权，人去边度都有机会受伤，行公园都会跌倒啦，你仲系细、需要我保护嘅年纪，你危险我会拉住你，但人生要自己去经历，我只会畀意见，你选择行咩路，咪由佢尝试啰！」

陈晓东夸口「叱咤风云」

至于女儿们快要踏入青春期，怕不怕面对女儿拍拖？东东说：「我唔系𠮶啲扫兴父母，我一啲问题都无！」问他当年是否也早熟？东东大笑说：「我都曾经叱咤风云！哈！我觉得（拍拖）正常到不得了，最好你唔介意一齐响屋企，你响𠮶边玩，我响呢边玩，你无阻住我，我无阻住你，注意安全，唔好乱嚟咪得啰。」他亦期望6月19日两位女儿一起放暑假回港，与香港的家人团聚，齐齐支持他的红馆演唱会。