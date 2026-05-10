《午夜凶铃》原著作者铃木光司逝世享年68岁 笔下「贞子」成经典恐怖片最强凶灵

日本经典恐怖片《午夜凶铃》原著小说作家铃木光司前日（8日）于东京某医院病逝，享年68岁。他曾写下《RING》小说系列、《暗水幽灵》等经典恐怖小说，其作品亦陆续被拍成人气影视作品，其中在90年代带起日本恐怖片风潮的《午夜凶铃》被公认为恐怖片经典，片中冤灵「贞子」更获封为电影史上最强凶灵，而「贞子」从电视萤幕爬出来的惊吓一幕，亦令无数观众吓破胆，掀起社会现象级的恐怖热潮。

铃木光司凭《RING》成名

铃木光司出生于日本静冈县滨松市，毕业于名校庆应大学。未成名前他担任全职主夫，其任职高中教师的太太则一力承担家计，以支持丈夫的写作事业。铃木致力写作之余，亦落力照顾家庭，用心抚养两名女儿，被誉为「文坛最佳父亲」。1990年凭借小说《乐园》荣获日本奇幻小说大奖优秀奖正式出道，1991年出版的《RING》以录影带诅咒的创新设定，一炮而红，《RING》的续作《螺旋》更令他获颁吉川英治文学新人奖。

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《午夜凶铃》成经典恐怖片

1998年《RING》被中田秀夫导演改编成电影《午夜凶铃》，由当时刚走红的松嶋菜菜子和真田广之主演，影片旋即成为全球大热恐怖片，并相继于1999年被拍成申恩庆、裴斗娜主演的韩版──《午夜冤灵》，及于2002年改编为美版──《七夜冤灵》（The Ring），由金像提名女星娜奥美禾丝（Naomi Watts）主演。铃木因此奠定「日本恐怖大师」地位，并获封为「日本史提芬京（Stephen King）」。其另一部名作《暗水幽灵》亦于2002年被中田秀夫拍成电影《鬼水凶灵》，并于2005被拍成美版──《雨夜闪灵》（Dark Water）。

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