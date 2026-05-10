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YT周殷廷为红馆骚秘密操肌 嘉宾名单大卖关子：希望带畀大家惊喜

影视圈
更新时间：14:45 2026-05-10 HKT
发布时间：14:45 2026-05-10 HKT

YT周殷廷昨日（9日）与林𬀩竣、乐队FYP一起到铜锣湾出席音乐活动，YT在演唱期间，更high爆落台与观众握手。

YT周殷廷拒透操练「重点部位」

受访时，YT表示现在已很少有户外骚，也很久没有那么墟冚的感觉，所以觉得好开心。问到今次是否当帮8月举行的演唱会宣传或预演？他指今日最重要的是与歌迷见面及享受音乐，又指今日的形式是比较casual和chill。提到是否有为个唱操肌，YT指一直都有操，希望去到演唱会的时候状态会是最好，至于到时是否会骚肌，他就大卖关子表示到时大家去到现场就会「哦！原来系咁！」，问他现在重点操哪一个部位，他就表示不能讲。

YT周殷廷开骚前出新歌

今次是他首次在红馆开骚，问他对卖飞方面是否觉得紧张？YT说：「平常心，我觉得命运已经决定咗，希望所有嘢都顺利，（大家都期待到时Jace、Gin Lee等人做嘉宾！）嘉宾就先卖关子，希望大家嚟到嘅时候有唔同嘅惊喜。」至于是否会担心上次炒作绯闻整嬲大家，令大家不买飞支持？YT表示自己会专注在做音乐方面，希望以最好的状态和表演及音乐给大家，也是这几个月需要专注的事情。YT透露现在要筹备演唱会之余，开骚前也会继续出歌：「都密锣紧鼓，希望到时大家又会有唔同嘅惊喜。」

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