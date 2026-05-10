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母亲节丨周嘉洛突袭滕丽名豪宅登门送花 《爱回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情

影视圈
更新时间：14:30 2026-05-10 HKT
发布时间：14:30 2026-05-10 HKT

滕丽名与周嘉洛在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演母子，二人合作多年戏里戏外感情要好，更情如真母子。每年一到母亲节，周嘉洛便会准备一大束鲜花送给「妈咪」滕丽名，今年亦不例外，𠱁得滕丽名留言：「love u son」。

滕丽名曝光豪宅玄关

影片中，滕丽名以主观视角拍摄，先影向门外的一双脚，打开门后，见到周嘉洛手捧一大束鲜花，脸上挂著灿烂的笑容，惊喜现身。周嘉洛一边走进玄关，一边送上祝福，场面温馨有趣。而二人的合照，见到滕丽名手捧花束，与周嘉洛作状亲吻，滕丽名一脸幸福。

滕丽名与周嘉洛在《爱．回家》分别饰演「熊尚善」、「金城安」，合作至今长达9年，二人母子形象深入民心。孝顺的「儿子」周嘉洛每年趁母亲节都会为「妈咪」滕丽名送上鲜花以表心意，窝心的举动已成为二人之间的传统。滕丽名今日在IG出PO，分享合照及影片开心留言：「这样的孩子有谁不爱，love u son」。

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滕丽名获建议上契周嘉洛

不少网民见到滕丽名与周嘉洛的温馨母子情，备受感动：「好识做，赞」、「So sweet」、「kalok真系好乖仔」、「安仔真系好正」，更有网民建议滕丽名：「不如真系契咗佢做仔」、「契咗安仔做契仔啦」。另有网民错重点留言：「好熟阿妈屋企，自己冲入去」、「你屋企玄关会唔会太靓」等。

滕丽名曾被指是「渣男磁石」

滕丽名曾被形容为「渣男磁石」，因与魏骏杰拍拖9年分手，男方火速娶内地妻。滕丽名之后与郭政鸿戏假情真，发展地下情，却被爆出郭政鸿有内地妻女，滕丽名误做第三者。滕丽名于2013年与圈外人朱建昆（Matthew）结束爱情长跑，在泰国苏梅岛举行婚礼，婚后未有生儿育女，享受二人世界。

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