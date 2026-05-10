黄淑蔓挑战《唱钱》成功四次100%拍子准确率破纪录 两夺金像奖曾遭非礼陷小三传闻

由森美、郭伟亮（Eric Kwok）主持的互动音乐Game Show《唱钱》，最新一集有实力派歌手黄淑蔓（Feanna）进行挑战。黄淑蔓赛前充满斗志，表示自己是主动报名参加，旨在挑战自己，更豪言「系为咗挑战Monster先嚟呢个节目㗎！」最终黄淑蔓成功打爆机，勇夺3万港元奖金，其稳定发挥，引发网民热烈讨论。

黄淑蔓唱功稳定

黄淑蔓唱功根基扎实，在节目中挑战多首不同风格的歌曲，当中包括对黄淑蔓别具意义、由其经理人林珊珊原唱的《恋爱预告》，以及经典儿歌《多啦A梦》等。黄淑蔓的表现让主持大为惊艳，节目中更「破纪录」地收获4次100%拍子准确率，所有歌曲的综合评分均在90%以上。黄淑蔓最终以成功过关，成功挑战Monster级歌曲《I Will Always Love You》，获得93.8%的高分，顺利「打爆机」。

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节目播出后，黄淑蔓的表现迅速成为网上热话，大批网民涌入社交平台留言，对黄淑蔓的唱功赞不绝口。大部分网民评论称赞黄淑蔓「有实力」、「唱得好好听」、「简直是行走的CD」。有网民表示：「黄淑蔓唱功真系超劲，由《那一天我们会飞》已经好钟意佢把声」、「简直系乐坛清泉，有技巧又有感情」、「听出耳油，终于唔系靠个样」。

黄淑蔓被睇好5年内做天后

更有不少网民认为黄淑蔓前途无限「5年内天后」、「未来既歌后」、「超好听，牙黄一定要红呀！」。对于黄淑蔓出道11年，有网民感叹「佢值得更红」，并希望她能继续进步，在乐坛发光发亮。

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黄淑蔓早在14岁时出道，2015年凭电影《哪一天我们会飞》主题曲《差一点我们会飞》，赢得金像奖「最佳原创电影歌曲」，同时成为历来最年轻的《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》「叱咤乐坛生力军」得主。黄淑蔓于2023年跟谭旻萱、连家颖组成女团《Me&》，今年凭电影《再见UFO》的主题曲《华富一号》，在「第44届香港电影金像奖颁奖典礼」上再夺「最佳原创电影歌曲」奖项。

黄淑蔓人红是非多

现年24岁的黄淑蔓人红是非多，去年10月曾在网上自爆在尖沙咀街头，遭陌生男子故意碰撞膊头及大髀，当日其打扮保守，感受到被侵犯，更对途人冷漠的态度好无助。此外，网上热话「W姓大胸女歌手做小三」事件，矛头一度直指黄淑蔓，其后黄淑蔓在社交平台发文，「唔系我，大家唔使估」，否认传闻。

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