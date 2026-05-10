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白安《路边野餐》2026巡演加码 7月赴天津西安等地「开餐」

影视圈
更新时间：02:15 2026-05-10 HKT
发布时间：02:15 2026-05-10 HKT

「创作才女」白安继去年9月发行以电子音乐为主轴的第五张唱作专辑《星期八Eighth Day》，更陆续走过台北、台中、高雄、北京等9座城市展开《路边野餐》巡回演唱会，带领大家走进不存在的「星期八世界」；接下来，白安也将展开2026全新场次的《路边野餐》巡回演唱会，前往天津、西安、长沙、杭州等地，到各个城市与大家用音乐野餐！演唱会一路从2025年初秋唱进2026年暖夏，白安兴奋表示：「《星期八》是一张很夏天的专辑，而夏天终于要来了，我很期待能在刚刚好的季节分享最贴切的音乐给大家」！

白安做五月天北京开场嘉宾

近期白安行程依旧满档，日前登上北京鸟巢担任师兄五月天开场嘉宾，并走访各大城市与校园与歌迷近距离见面，同时也参与莺歌新北美术馆开馆周年演唱会演出。紧接着，她将于今日搭船前往小琉球参与「琉住你音乐会」，持续带来贴近土地、深入不同场域的现场表演。谈及小琉球，白安回想起无奈的回忆但也相当期待地说：「上次到小琉球时因感冒发烧，留下的记忆有些模糊，这次会以健康状态好好感受当地风景，也期待有机会欣赏海岸与珊瑚礁的美丽，还希望幸运看见海龟！」白安在城市、在校园、在小镇、在外岛，从大型舞台到贴近山与海的音乐会，她以不同形式穿梭于各种场域之间，将《星期八》的能量延伸在每个正在发生的夏天里。

白安将展开2026全新场次的《路边野餐》巡回演唱会，前往天津、西安、长沙、杭州等地。
白安将展开2026全新场次的《路边野餐》巡回演唱会，前往天津、西安、长沙、杭州等地。
白安兴奋表示：「《星期八》是一张很夏天的专辑，而夏天终于要来了，我很期待能在刚刚好的季节分享最贴切的音乐给大家」！
白安兴奋表示：「《星期八》是一张很夏天的专辑，而夏天终于要来了，我很期待能在刚刚好的季节分享最贴切的音乐给大家」！

白安获选「年度百大风云歌手」

而今次专辑除了让听众有新颖感受外，也收获奖项肯定！入围2026 Hito流行音乐奖「最受欢迎女歌手」，并将于5月23日出席颁奖典礼担任表演嘉宾；此外，白安亦获选为KKBOX「年度百大风云歌手」，并将于于6月13日登上KKBOX风云榜舞台演出。白安透露，届时除了演唱自己的歌曲外，也将经典旧作以电子风格重新编曲呈现，同时准备了自己非常喜欢的其他歌手作品，期待带来不同以往的舞台惊喜。

白安入围2026 Hito流行音乐奖「最受欢迎女歌手」。
白安入围2026 Hito流行音乐奖「最受欢迎女歌手」。
白安亦获选为KKBOX「年度百大风云歌手」。
白安亦获选为KKBOX「年度百大风云歌手」。

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