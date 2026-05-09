李泳豪绝地反击公开无删剪录音 为老窦甘做箭靶 揭李泳汉抢200万定期兼暴力恐吓鼎爷

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉和细仔李泳豪的争产风波持续升温，今晚（9日）李泳豪为李泳汉录音一事再度开腔回应，李泳豪更亲自拎出完整无删剪录音大反击，揭开哥哥李泳汉真面目，李泳豪扬言为鼎爷甘愿做箭靶：「有咩就话系我啦！」

施明在家休养仍然有咭数

李泳汉声称鼎爷被软禁，但实情原来系鼎爷难顶被大仔长期「吸血」苛索兼且承受恐怖情绪勒索，搞到积蓄见底，焗住向李泳豪求救！所谓「软禁」其实是鼎爷被大仔吓到唔敢开门。最令李泳豪感气愤，施明在2022年12月入院动手术后一直在家休养，甚少外出，但鼎爷仍然为前妻找咭数，李泳汉直言会经法律去调查。

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李泳豪为了保护鼎爷决定不再哑忍

李家鼎昨日（8日）公开与李泳汉的录音对话，力证自己沦为大仔的「人肉提款机」，期间因为生活费问题，李泳汉爆SEED以「高中学历都冇」为由理直气壮继续做无业汉。直到今日（9日）凌晨时份，李泳汉作出反击，公开多段声带录音，录音显示李泳豪两公婆不仅对爸爸态度极其恶劣，甚至掌控其银行户口及限制其人身自由，对于再被李泳汉公开录音狙击，李泳豪独家回复《星岛头条》：「因为阿汉成日问阿爷攞钱，攞到我哋都要睇住啲数，唔俾钱阿汉啰，阿爷又唔听，咁有阵时言谈之间就会忟憎啰，其实就咁简单啰，大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉。」为了保护鼎爷，李泳豪今晚决定不再哑忍，提供完整版本还原真相，对于李泳汉连番指控，被指「软禁」鼎爷，李泳豪说：「其实我老窦系怕咗佢，唔想出去，所以佢（李泳汉）问系咪细佬软禁你，鼎爷咪话︰『系呀！系呀！』因为泳汉攞钱攞得太离谱，鼎爷曾经同我讲顶唔顺，开始无钱见底，咁我同老窦讲，有咩推俾我就得。之后发觉阿爷又偷偷供养泳汉，佢都去到危急关头，叫佢唔好俾，转头又俾，我咪忟憎。」

李泳豪曾计划与鼎爷开双签联名户口

李泳豪直言鼎爷经常入电视城与他食饭，又会齐齐去九龙城买餸，又或者整车，不少人曾经目睹，证明他没有软禁鼎爷。李泳豪还说：「泳汉成日催鼎爷𠮶200万定期，够期就攞钱出嚟俾佢，而且鼎爷每月啲钱用得太夸张，我提议开个联名户口帮佢睇住盘数，呢个户口仲系双签唔系单签。我哋仲签好一份申请书，200万定期完咗直接转去联名户口，除咗泳汉一家使费唔会批，呢笔钱净系畀鼎爷使费及阿妈医疗同生活费。」最后开联名户口计划，被大仔泳汉从中破坏：「定期结束佢哋夹住鼎爷去银行，取消定期完成就转去联名户口申请。𠮶笔钱放返去鼎爷个人户口。」结果鼎爷早前公开确立李泳豪作为其财产执行人，积蓄被掏得近乎空壳：「有得做就一定要做。以前一向系人哋揾我借钱，而家衰到问人借返转头。」追问下李家鼎称没法计算被苛索多少，只粗估计至少二百万。最令李泳豪气愤，鼎爷竟帮施明继续还卡数：「鼎爷直至几个月前，都仲帮我妈还卡数，据我所知，我妈出事之前剩余卡数，我爸已经帮佢清晒，但点解出事后，喺一个在家休养，无碌卡情况下，鼎爷仲要帮我妈还卡数呢？直至几个月前仲还紧㖞，我觉得好有问题。所以好多嘢之后经法律去调查。揾会计师查，到时帐目一目了然。」

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李泳豪公开Agnes给鼎爷留言完整版

联名户口计划被破坏，李泳豪同太太依然帮鼎爷打理帐目对数，殊不知发现鼎爷仍做「人肉ATM」，为免细仔豪闹，鼎爷唯有辩称是「灯油火蜡水电费」隐瞒事实，所以他们才留言叫鼎爷唔好再讲大话，太太Agnes被公开的要求睇单claim钱，其实是指若鼎爷开联名户口，往后李泳汉拎钱必须有单有据先可以出数。李泳豪公开Agnes给鼎爷WhatsApp留言的完整版本，发现有被人删除，完整版本如下：

「灯油火蜡水电一个月都唔会超过3万，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲数，我哋都同你计咗㗎，你自己都写过出嚟，你每3日就半只鸡，你净系钟意食蒸鸡，咁可以用几多钱呀？你又唔出街，你呢个月使多咗钱，就系买多咗个手提电话，因为你自己掟烂咗部手提电话，你冇其他消费，总之听清楚16万6千几，就系你7月至11月嘅生活费。



「我老公细个你点教佢㗎，畀你咁多就系咁多，你自己想用就自己想办法，咁如果你冇钱仲碌卡，就要自己负责喇，#因为你揿钱出嚟俾人，你唔好唔记得咗，你𠮶日赶赶赶，赶出去想揿钱，跟住你撞车呀，连个天都唔畀你做呢件事。#你自己谂清楚，#总之我做新抱，#我老公做细仔，#净系可以帮你睇住条数，#你唔好讲系灯油火蜡，#你一个灯油火蜡都用唔到75万，#但你转咗75万俾人，#你唔好再话冇，#银行statement黑字白纸印喺𠮶度，#除非银行讲大话，#咁你可以告银行，#点解我户口无啦啦少咗75万唔合理，#啲钱留返自己用。」

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李泳汉曾不满鼎爷拒为保单认头出言恐吓

李泳豪再公开Agnes紧接留言录音，而这版本李泳汉未有公开：「我劝你唔好咁糊涂，我唔系劳气，唔好咁无智商，去思考下你做嘅嘢合唔合理？75万、45万、20万、43万咁样fing出去俾人，唔好话无呀，银行statement清清楚楚写晒出嚟，一张张一笔笔现金数出咗去，啲数几十万几十万咁出咗去，你话无系唔合理。」李泳豪亦指李泳汉曾不满鼎爷拒为保单认头的出言恐吓︰「信唔信我揿x住你，剪x咗你条脷，横掂你讲嘢言而无信。」