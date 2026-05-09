肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做

肥妈（Maria Cordero）今日（9日）出席活动，对于李家鼎（鼎爷）近日公开录音踢爆大仔李泳汉当自己「人肉提款机」，肥妈坦言有留意新闻，亦见到鼎爷变得好瘦大叹好阴功，又透露施明未离世前，就跟鼎爷通过电话，对方亦好担心施明，讲电话讲到喊。她说：「我知佢养咗佢好耐，我话养大啲仔女，儿孙自有儿孙福，帮得就帮，冇理由揽晒上身。」肥妈坦承一直都知鼎爷养泳汉，跟鼎爷合作做《肥妈李鼎》，对方未停过养孙又帮仔，亦有叫过鼎爷唔好孭所有事上身，但鼎爷话：『唉，好难嘅。』」

肥妈斥李泳汉：系咪人嚟？

谈到公开录音对话，肥妈以自己作比较，表示泳汉在录音对话中指45岁揾咩做，但自己小学6年班未毕业。她说：「只系你唔做啫！香港都揾唔到嘢做，我都唔做啦，伸吓手就有，仲要闹佢，我攞个屋契去按。呢啲嘢点讲得？！咁嘅说话，系咪人嚟㗎？」

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肥妈唔想同李泳汉倾

肥妈亦替鼎爷不值，表示听到都觉得离谱，不相信香港有一个人不觉得李泳汉离谱。她说：「一个老人家食得几多？点解要挨咁辛苦啫。我哋打工就觉得好玩，佢就真系挨，放手啦，大佬！」问到会否和李泳汉倾谈？肥妈串爆表示这些人不需要跟他倾，根本不是同一个范畴，根本不需要理睬。

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