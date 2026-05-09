TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王

现年41岁的TVB新闻主播兼港闻组助理采访主任陈嘉欣，一向凭借专业淡定的形象深入民心，更曾被外界封为「TVB新闻部一姐」。然而，这位资深主播近日却罕有地「老猫烧须」。她在报道一则新闻时，不慎将「皈（音：龟）依佛门」错读成「板」依佛门。这段口误片段随即被网民截取，并放上社交平台Threads，迅速成为网络热话。

陈嘉欣尴尬程度堪比关家姐？

对于陈嘉欣今次的失手，网民反应两极。有部分观众对此感到失望，直言：「其实佢已经系资深新闻主播，咁都会犯啲低级错误，无语」，甚至有人将此事与当年的经典娱乐事件相提并论，形容「尴尬程度同关家姐有得比」，更有人幽默笑指这次真的是「佛都有火」。不过，大批网民随即出言力撑陈嘉欣，认为主播也是人，难免会有无心之失。有不少人留言为她护航：「做咗十世先嚟一次错误就畀你摆上Threads，不如楼主自己做主播算」、「错咗一次半次，啲人使唔使咁mean」，认为网民不应因一次无心之失而过份放大。

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陈嘉欣资历深厚

事实上，陈嘉欣的新闻资历相当深厚，实力毋庸置疑。2005年于香港大学商学院毕业的她，曾任职娱乐新闻记者及报馆港闻版记者。2011年转投TVB港闻组后备受重用，短短两年间便由记者升为高级记者，2013年成为主播。2016年，她更缔造历史，获晋升为TVB新闻部历来首位「总记者」，两年后再擢升为助理采访主任。

陈嘉欣22年结婚

除了事业有成，陈嘉欣的感情生活亦相当美满。她于2022年与拍拖长达9年的前TVB新闻主播刘晋安拉埋天窗。比陈嘉欣小三岁的刘晋安在美国出生，2011年加入TVB，初时为明珠台记者，其后兼任翡翠台新闻主播，两人当年更经常以情侣档出外采访及报道新闻。刘晋安于2015年为进修停薪留职，最终在2016年8月正式离巢，报读香港中文大学法学专业证书课程，现时已成功转型为一名执业大律师。

陈嘉欣报道宏福苑大火获赞

虽然今次发生读错字的小插曲，但回顾陈嘉欣过去的表现，其专业精神早获大众高度肯定。去年她亲赴宏福苑大火现场作直播报道，其后赶返录影厂主持晚间新闻。当时有眼尖网民发现，她在新闻结尾时声音明显颤抖，流露出十多年来镜头前极为罕见的真情一面。虽然网上一度误传她曾在宏福苑居住（据悉她实为在沙田广源邨成长），但这份对灾情的感同身受及真情流露，不仅无损其专业形象，反而令无数网民感到敬佩，更大赞她是「真实版新闻女王」。

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