农夫演唱会2026丨麦玲玲变HipHop女王撞样肥姐 闪爆登陆掀高潮 曾传豪封7位数人情贺C君

一连三晚由农夫（陆永、C君）打正旗号搞的《农夫全香港最好笑嘅演唱会》昨晚在红馆举行，一开场农夫已经大放笑弹，两人喺耕地布置中「只露个头」现身。陆永抵死寸爆：「张飞咁平，升降台系升到呢度㗎咋！」C君秒速自嘲下半身冇睇头「老婆都唔睇」，引得全场笑到肚痛！

农夫演唱会MVP非麦玲玲莫属

随后两人「砰」一声弹出，连串Hip Hop Medley极速炒热气氛，七千人企起身狂跳，红馆秒变巨型Party Room！不过今次演唱会的MVP非麦玲玲莫属，皆因她今次一改昔日鲜红色西装外套配搭裙子的招牌打扮，改以红色的闪片连身裙外加红色长款毛绒大衣，化身「Hip Hop Queen」登录红馆，演出片段在网上疯传。

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麦玲玲爆红造型登陆红馆

麦玲玲一身爆红造型从升降台升上舞台后，全场瞬即进入狂欢状态，掌声、欢呼声、尖叫声交织成一首「人声交响乐」，high爆全场！麦玲玲与农夫合唱《风生水起》，为了营造麦玲玲是Rap of Queen，不单找来Novel Fergus、Pet Pet Shawn两个rapper和麦玲玲进行battle，农夫更亲自改写歌词，不过麦玲玲希望温和一点，于是出手填过歌词，当中包括「 C君好难忍、咁样都结到婚、嫁畀你嘅人 直头菩萨化身」，一身贵气造型的麦玲玲似撞样肥姐沈殿霞，麦玲玲的演出片段在网上疯传，有人说：「麦玲玲话听咗几次都听唔明novel fergus唱乜，仲话而家啲hip hop系要听唔系好到啲歌词，笑死我。」、「觉得有麦玲玲做嘉宾最吸引。」、「玲玲师傅好玩得。」、「似虾头扮麦玲玲，最后变咗家燕姐。」当年盛传C君（郑诗君）与「港台之花」黄天颐结婚，麦玲玲豪花7位数字的人情，不过麦玲玲事后已经澄清：「其实只系封咗10 万蚊人情。

Twins惊喜现身合唱《士多啤梨苹果橙》

当农夫唱《学海无涯》时，Twins惊喜竟从舞台升出并合唱《士多啤梨苹果橙》，观众情绪瞬间「进入大癫」！陆永向刚新婚的阿Sa蔡卓妍连声恭喜，阿Sa蔡卓妍笑住回应：「多谢多谢，我哋头先喺台下面睇好high呀，好好笑！」C君即笑言：「话咗你哋fan meeting揾我做MC，你要还㗎啦！」阿Sa蔡卓妍打趣道：「估唔到咁快要还嘛！」全场笑声不绝。二人又大赞阿娇钟欣潼专程飞返香港撑场极有义气，C君更搞笑补刀：「你知唔知，我几多朋友知我哋开红馆特登走呀，仲系移民𠮶种！」最后Twins衷心祝福：「农夫好嘢，继续支持佢哋。」农夫在演唱会中段重磅宣布2025年已成立公司「农作天下」上演一场七千人参与的「剪彩开张」，C君自豪笑说：「呢间公司作为行业老字号，早喺2025年已经成立。」陆永加码爆料：「成立短短九个月，公司占地几百呎，已经增设咗电动垃圾桶，佢仲识自己包垃圾㗎！」二人更笑指准备邀请古天乐、梁朝伟、周润发签约加盟，C君更一本正经表示：「不过仲未去倾过。」全场即时笑到「喷饭」。紧接「农作天下」宣布十月会有新搞作，由人妻集团呈献，农夫x张继聪 「人夫集团」，送俾所有结了婚的人，张继聪以「人夫集团」身份惊喜现身，与农夫换上罕见西装合唱《我连婚都够胆结》，全场热血沸腾

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麦玲玲传曾封7位数人情给C君：