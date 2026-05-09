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张致恒西环爆汗做搬运工IG露心声 被封「四大废男」 高EQ回复惹热议

影视圈
更新时间：16:00 2026-05-09 HKT
发布时间：16:00 2026-05-09 HKT

41岁的张致恒（Steven）婚后诞下四子，又长期陷入经济拮据，欠债、欠租，闹出不少风波，早前被网民在社交平台以「香港四大废男」形容。张致恒对网民的冷嘲热讽，近日以自嘲式回复：「感谢！」加上张致恒被见到在西环做搬运，脚踏实地的举动赢得网民赞扬。

张致恒脚踏实地做搬运工

张致恒早于去年已改过自新，脚踏实地做搬运工人，今早（9日）约11时20分被《星岛头条》发现在西环街头送货，只见张致恒身穿黑色短裤和背心、头戴cap帽，带著单手手套，拿着一件包裹在街头穿梭，之后消失得无影无踪，而过了约7分钟，已送完货的张致恒，就沿著去时的路返回货车。

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期间见到张致恒忍不住用手𢯎背脊，不过行到去路口时，张致恒就似乎搞错货车方向，向另外一边行，行了几步之后才发现不对路，就掉头跑向货车，未知是否跑完一轮口渴，见张致恒饮一啖水后才上车，之后货车便载着他离开。

张致恒晒自拍照剖白心声

张致恒今日在IG限时动态上传一张坐在货车的工作自拍照，疑为对自己被网民跟李泳汉比较回应：「其实我喺俊伟物流已经做咗差唔多一年，基本上每个月都系帮丰泽送货。我唔够胆讲自己好勤力，咁但系究竟点样做先唔算系懒？」

张致恒摆脱「废男」行列

近日李家鼎（鼎爷）家庭纠纷越演越烈，当中要鼎爷供养、又因「高中学历都冇」拒绝揾工的李泳汉，被网民将他与梅启明、张致恒及周永恒比较，不过有网民就认为「全盛时期的张致恒都唔及李泳汉咁癫」。而张致恒在星期六仍要开工，全程睇落毫不Hea做，现在的张致恒应该可以脱离「废男」行列。

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