日女团XG香港演唱会撞7.31历史敏感日子惹争议 官方宣布改期8.2票价不变

日本七人组合XG最近展开世界巡回演唱会《XG WORLD TOUR: THE CORE》，日前宣布将于7月31日假亚洲国际博览馆10号展馆进行演出，没料到因最近中日关系恶化，加上举行日子疑联想起二战「侵华日军731部队」，遭内地网民炮轰，最终主办决定演唱会改期，盼平息风波。

XG举办日期敏感

XG原定于7月31日来香港举行《XG WORLD TOUR: THE CORE in Hong Kong》，因举办日期敏感，触发内地网民神经。在大会宣布演出两日后，在官方社交平台公布XG于香港的演出日期，将调整在2026年8月2日星期日举办：「其余演出及售票信息保持不变。不便之处，敬请谅解。」

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XG将来香港举行的《XG WORLD TOUR: THE CORE in Hong Kong》香港站门票，票价分为六个等级，最贵的$2,199除与$1,799同样包「专属艺人Soundcheck彩排观看资格」，还多一项「参与演唱会后艺人Send-off观送活动」福利，门票将于5月14日中午12时起通过Cityline公开发售。

XG世界巡演将唱新歌

XG正在举行的《XG WORLD TOUR: THE CORE》已展开巡演，首站从日本开始，横滨、大阪、名古屋等多地场次反应热烈，门票早已售罄。XG将于7月起到曼谷、马尼拉、墨尔本、悉尼、台北进行演出，XG届时将带来最受欢迎的歌曲《LEFT RIGHT》、《WOKE UP》，以及新歌《HYPNOTIZE》、《ROCK THE BOAT》等。

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