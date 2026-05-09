曹查理爆张智霖身家够食三世萌生退意 罕谈遭前妻私吞财产买楼劲心灰：做夫妻都要呃

出身于演艺世家的90年代「三级片天王」曹查理自从去年死过翻生后， 终于决定停下来享受退休生活，近日曹查理接受汪曼玲YouTube频道访问表示，目前定居樟木头：「我而家唔返嚟喇，我喺樟木头住一千三百元人民币一个月，三百八十呎，一房一厅，喺半山十九楼，好靓。因为我喺香港拎唔到公屋，唔想因为间屋搞到高血压。」

曹查理罕谈前妻的身份唔系香港人

40岁才结婚的曹查理在2024年惊爆离婚，他曾称当年在4女友中选老婆，挑到个加拿大的，一直在外拼命工作赚钱，无奈到最后结果是「零」，甚么都没有。曹查理在访问上罕谈前妻的身份：「我太太唔系香港人，系加拿大的竹升，会讲广东话，但系唔识睇、唔会写，因为我冇拍过大片，所以佢唔知我拍三级片。我哋喺加拿大结婚同离婚，𠮶阵我分咗好多嘢畀佢。」

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曹查理爆外甥张智霖身家洗足三世

众所周知，曹查理的家族充满星味，外甥是男神张智霖（Chilam），外甥女则是名媛上山诗钠，曹查理在访问中大赞上山诗钠的女儿Hilary非常漂亮，更透露曾有多位导演想签她入行，但都被上山诗讷拒绝：「佢唔畀个女入娱乐圈，只系畀佢间中行吓catwalk，Hilary而家做紧网曲奇饼生意，我好少话啲女仔靓，佢真系靓女。」曹查理当然亦有提及张智霖儿子「魔童」：「我而家系舅公，智霖个仔好高，钟意弹木结他，佢本来去咗英国读书，佢阿妈即刻陪个仔去，智霖仲喺学校隔离买咗层楼畀个仔住，但系佢住咗一年就话去美国纽约拜师学木结他，智霖用咗啲办法揾啲好老师教个仔。」曹查理更表示张智霖对演艺事业有点意兴阑珊：「我同佢讲如果你揾嘅钱系够你三世用，就拣嚟拍，如果唔够就要搏命，三世就系你洗一世，你个儿子洗一世，洗一世都洗唔晒，到你个孙子都洗唔晒，呢啲就叫三世。咁佢话够，我就话你拣嚟做，唔使受气，佢都有咁嘅意见。」

曹查理三十年夫妻因一事心灰意冷

曹查理在40岁才步入婚姻，原来前妻是加拿大华侨，他笑说：「佢由头到尾都唔知我拍过三级片，只知道我系明星、演员，最叻系拍过Jackie Chan（成龙）、张学友。」曹查理一直对太太很好，可惜这段婚姻最终黯然收场：「中国人有句说话，老婆唔到90岁都唔好畀饱饭佢食，原来系真。𠮶阵我本来打算退休唔做，返去申请好入籍，谂住喺加拿大过生活，啲钱洗到大家离开呢个世界就算。点知佢拎咗联名户口啲钱去买楼，本来都冇所谓，但系用咗佢家姐个名买屋，系一房一厅，静静鸡。我就问咗佢好多次，佢都话冇，揾私家侦探查唔到，到我离婚签晒名，间屋即刻转返佢个名。做夫妻都要呃，我觉得好无瘾，钱系大家一齐用的，剩返一千多元都唔够用，知道出事，你冇理由揽住间屋饿死，所以离婚，咪卖咗屋。我去加拿大当佢系我嘅盲公竹，三十几年夫妻点会发生啲咁嘅事？真系心灰意冷。」

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曹查理遗憾人生系无儿无女

曹查理曾表示因为炒恒生指数，炒窝轮，一夜之间输去逾千万身家，谈,到目前经济状况，他说：「我全部用晒啲钱尾，即系仓底货，用到冇为止，唔紧要，人始终有个过渡期，呢个就系我嘅悲哀。后生𠮶阵太豪爽，去到呢个地步，开始想叫人还钱，系好难。所以奉劝各位，如果有机会，唔好乱借钱畀人。我人生冇乜遗憾，我遗憾系冇仔女，但是呢啲系上天注定。」

