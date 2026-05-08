郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议

现年38岁的歌手郑欣宜（Joyce），自2023年完成红馆演唱会后，便无预警地「消失」于幕前近三年，期间引发外界无数揣测。近日，一张网上流传的内地综艺节目《歌手2026》AI宣传图中，欣宜的名字赫然在列，回归传闻甚嚣尘上。继早前有粉丝在街头偶遇她，大赞其减肥成功、状态大勇后，近日欣宜再于香港现身，曝光了最新状态。

欣宜曝光最新状态

欣宜近日光顾牙齿后与靓仔牙医合照，照片被诊所的官方IG分享。相中的欣宜笑容满面，神态带点羞怯精神一流。虽然她的身形和面形未如上次被粉丝捕获时那般瘦削，但依然十分Fit，看起来非常健康。在未有滤镜的镜头下，她的皮肤状态极佳，不仅紧致而且白滑，容光焕发。一头中分及肩的亮丽金发亦十分吸睛，衬托得她星味十足。当日她身穿全黑型格服饰，外披一件厚实的黑色外套，整体状态极佳，似乎已为重返乐坛作好准备。牙医诊所亦发文大赞：「Always a joy to treat our favourite pop star @princejoyce over the years! We both agreed her smile is shining at an A+ these days 🌞」（多年来为我们最喜爱的流行歌手郑欣宜服务是我们的荣幸！我们都认为她最近的笑容达到A+级别），力证欣宜状态大好。

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欣宜「神隐」三年

回顾欣宜「神隐」的三年，她清空社交平台并停止所有公开活动，引发了外界的担忧和猜测。期间曾传出她因抑郁症而停工休养，甚至有「秘婚」及「秘密产子」等传言。其后经理人林珊珊证实欣宜「的确系病咗，疗伤之中」，承认她因健康问题需要休息。如今欣宜以最佳状态再现人前，加上加盟《歌手2026》的传闻，让一直关心她的粉丝终于可以放下心头大石，热切期待她的正式回归。

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