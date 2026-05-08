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「咪神」张秀文婚后神隐1年半 现身马场升呢当马主 曾住㓥房兼职酒吧拳手逆袭嫁入豪门

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-08 HKT
发布时间：12:00 2026-05-08 HKT

现年38岁的2010年港姐亚军张秀文，一向有「咪神」之称，自2021年嫁给「皮草太子爷」王大业的堂弟、金融才俊王大权后，便淡出幕前，专心享受少奶奶生活。婚后生活极为低调的她，近日激罕现身沙田马场，即时成为全场焦点。当晚，张秀文身穿一袭高雅的紫蓝色长裙，扎起清爽的马尾，孭著一个挂有可爱公仔的时尚手袋，整个造型简约而不失贵气。久未露面的她身形依然高䠷纤瘦，容光焕发，一举一动都散发著浓厚的阔太气质，可见嫁入豪门后的婚姻生活相当幸福滋润。

屋邨妹张秀文升呢当马主

张秀文的身分原来已经悄然升级。据悉在2025/2026年度的新马季，她与丈夫王大权将正式加入香港赛马会的马主行列，与潘德政伉俪共同拥有名为「高度评价」的赛驹，正式晋升为马主。当晚在马匹亮相圈，她们的爱驹亦有登场。张秀文在场内显然心情大好，与同场的视后龚嘉欣及前TVB主播黄婉曼相遇，三人言谈甚欢，关系看起来相当不错。此外，导演王晶的女儿王海榛亦在社交平台，分享与张秀文及其丈夫王大权的合照，照片中张秀文展露出灿烂的笑容，状态绝佳。

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张秀文曾为病母辍学做酒吧拳手

张秀文出身于草根家庭，凭借自身努力，在学业上一直名列前茅，成功考入香港大学化学系。可惜，为了照顾患病的母亲，她不得不中途辍学。为了帮补家计，她做过补习教师、售货员，甚至模特儿及酒吧拳手等兼职。尽管生活艰辛，她并未放弃学业，一年后再度奋发图强，成功考入香港城市大学工商管理系，主修日本国际商业研究，并顺利毕业。这段刻苦的经历，磨练出她坚毅不屈的性格，也为她日后的演艺之路奠定了基础。

张秀文获「金牌媒人」Bob牵线闪嫁金融才俊

张秀文于2010年参选香港小姐竞选，凭借出色的表现勇夺亚军，并以此为契机加入TVB。然而，演艺生涯初期发展并不顺遂，收入微薄，更一度需要租住㓥房，生活节俭。在感情方面，她曾与足球名宿仇志强的儿子仇耀斌有过一段长达七年的恋情，但最终未能开花结果。直至在「金牌媒人」林盛斌的牵线下，她认识了现任丈夫王大权，二人拍拖仅一年，便认定对方为终身伴侣，于2021年携手步入教堂，张秀文的励志故事，令人羡慕。

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