50岁焦媛素颜近照流出沧桑感满泻 眼角鱼尾纹暴现骨瘦如柴 曾与高志森相恋陷小三风波

50岁的「舞台剧女王」焦媛，近日她在社交平台上分享了一段生活短片，记录了她频繁穿梭于香港、吉隆坡与上海三地的忙碌日常。影片中，焦媛大方以几乎素颜的状态示人，镜头下的她眼角清晰可见鱼尾纹，脸上也留下了岁月的痕迹，充满沧桑憔悴。而她更在影片的配文写道：「紧密的旅程没给我留有任何的面子，孤单依然孤单，寂寞仍旧寂寞，有时满当当的热情却没地儿去撒野，也好，留给文字变成剧本，成了舞蹈，留给舞台和镜头下的故事。」字里行间流露深深的无奈感。

焦媛无惧背负「小三」骂名

焦媛与著名导演高志森长达21年的恋情，一直让网民津津乐道，两人的缘分始于香港演艺学院，当年焦媛因参与学校音乐剧演出而结识对方，随后更获邀组成剧团，两人从工作伙伴逐渐发展成恋人。然而，这段恋情在初期却饱受争议。由于当时高志森并未对外公开已与前妻离婚的消息，导致焦媛无辜背负上「小三」的骂名，承受了巨大的舆论压力。面对千夫所指，焦媛早年受访时曾坦言当时并不在意：「外界传我系小三，其实我同高生一齐嘅时候，佢已经同前妻离咗婚，只不过佢无特别对外公布。当时我都无特别唔开心，因为我知道佢对我好就得。」她深信两个人在最艰难的时刻，感情反而最坚固。

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焦媛与高志森相恋21年分手收场

在长达21年的岁月里，两人在公在私都密不可分，共同创造了无数经典舞台剧。焦媛视高志森为一生的老师，高志森亦不断鼓励她突破自我。焦媛曾回忆道：「我之前挑战演大胆嘅情欲戏，其实都系佢鼓励我去试吓，佢仲同我讲『千祈唔好就住，要做就一定要做到最好』，令我更放胆去演绎。」这段深厚的感情曾一度走到谈婚论嫁的阶段。至2020年，焦媛接受传媒访问时抛出震撼弹，承认已与高志森分手一年多，21年情正式画上句号。焦媛强调两人之间绝对没有牵涉第三者，分手的真正主因，是因为随著年龄增长，双方的想法和人生观出现了改变，二人分手后仍维持工作伙伴关系。

焦媛演出破格大胆不乏情欲戏

回顾焦媛的演艺生涯，毕业于香港演艺学院的她，凭著对戏剧的热爱与惊人天赋，于2005年创办了「焦媛实验剧团」，为香港剧场界注入无限活力。多年来，她凭借精湛的演技在舞台上塑造了无数经典角色，从破格大胆且创下演出纪录的《蝴蝶春情》、细腻动人的《阮玲玉》、到与许鞍华导演合作备受赞誉的《金锁记》及《野玫瑰之恋》等，都充分展现了她「舞台剧女王」的实力与百变魅力。

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