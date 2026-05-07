「东张女神」王嘉慧2000万沽擎天半岛 明赚实蚀100万湿湿碎 富爸爸系内地家私大王

「东张女神」之一，2021年落选港姐王嘉慧，拥有火辣身材及逆天长腿，而她的丰厚家底亦备受外界关注。近日王嘉慧以约2,000万元的价格，沽出其位于九龙站豪宅区擎天半岛的自住单位。据悉，该物业实用面积达755平方呎，原本属于传统的三房间隔，后来为配合她的个人生活品味而改动为两房设计，王嘉慧于2020年7月斥资1,985万元购入上述单位，持货至今不足六年。单看转手的帐面数字，虽然看似微赚约15万元，升幅不足1%，但计及印花税、地产代理佣金以及律师费等各项开支，王嘉慧实际蚀让约100万元离场。

王嘉慧2000万豪宅内部多次曝光

王嘉慧曾在TVB节目《楼价有得估》中，让摄制队采访香闺，从节目片段可见，单位的主人房是由两间房打通合并而成，空间感极度宽阔，就算王嘉慧平时在房间内铺设瑜伽垫做各种伸展运动，依然绰绰有余。此外，单位的书房空间同样相当宽敞阔落，充满文艺气息，王嘉慧闲时便会在这间专属书房内弹奏优雅的竖琴，她亦不时在社交平台上，大方分享自己在家中做运动的短片，令豪宅内部曝光。

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学霸王嘉慧爸爸系内地家私大王

王嘉慧的父亲是有「内地家私大王」称号的王亚明，公司曾经成功在美国上巿，更在全国拥有约300多间加盟店，家族资产雄厚。难得的是，王嘉慧并没有单靠父荫，她本身亦是一名超级「学霸」。她中学时期曾就读圣保罗男女中学，其后远赴英国名牌学府伦敦大学学院攻读心理学系，更凭借优异成绩以一级荣誉毕业。回港后，她继续自我增值，在香港中文大学修读法律系硕士课程，期间更同时考获了专业健身教练资格，可谓文武双全。

「东张女神」王嘉慧曾穿小背心热裤采访

王嘉慧于2021年参加《香港小姐竞选》，虽然未能摘下后冠，但随即获TVB罗致旗下，除了担任《东张西望》的外景主持外，更参与了《通灵之王》、《LAW霸女神》等多个不同类型的综艺节目。在剧集方面，她亦先后参演过处境剧《爱回家之开心速递》、《新闻女王》以及《刑侦12》的拍摄工作，曝光率极高。而最令网民津津乐道的，莫过于她为《东张西望》追访一宗老妇疑遭骗去70多万退休金的事件，当时她穿著紧身小背心搭配超短热裤出镜，其骄人丰满的身材瞬间在网上疯传，成为全城热话。

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