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李司棋劝李泳汉李泳豪「本是同根生」用爱修补裂痕 见李家鼎暴瘦：担心恐患糖尿病

影视圈
更新时间：17:45 2026-05-07 HKT
发布时间：17:45 2026-05-07 HKT

李司棋今日以代言人身份出席活动，介绍长者优惠。自认并非悭家的司棋姐，笑言自己半退休有收入，所以有时会乱使钱，会买非必要用品，但会提醒自己不要再买公仔，亦会呼吁粉丝不要送公仔给她，又指以前有租仓摆放物品，不过要好有体力去取回，最后取消租仓。她笑说：「自从无租仓就好多嘢送畀人，罪恶感无咁大。不过当年参选《香港公主》所著嘅裙仲有保留，以前好瘦，但今日一只大脾都著唔落。」身为「网红」的司棋姐，坦言因网络人气强劲得到奖座，反而好重视不舍得扔，但没想过自己会做「网红」，以前去旅行连相机也试过忘记带，现在手机不离身。

李司棋认为关心鼎爷太多反而不妙

与施明曾合作拍剧的李司棋，她表示当年拍摄《书剑恩仇录》时，李家鼎负责教导骑马，之后到对方家中，当时施明抱住只有三岁的李泳汉和李泳豪。提到李泳汉和李泳豪兄弟关系决裂，司棋姐说：「佢哋应该有方法决定呢个问题，最大杀伤力系『爱』，豪仔系一个好有爱嘅人，用爱去建立好一个家庭，人心肉做，可以感动到家人，可能佢听到太多嘢影响到自己，慢慢就会明白，一家人本是同根生。」提到李家鼎身形消瘦不少，李司棋说：「我都想瘦！反而担心唔知佢有冇糖尿病。（会否关心他？）而家太多人关心，反而会不妙。」
 

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