林国斌百岁母亲离世 20年前「赶母落车」认错：我不孝、乞人憎 曾恋梅艳芳、与周家怡传绯闻

已故巨星梅艳芳旧爱、65岁武打演员林国斌近年甚少作幕前演出，只活跃于朋友圈聚会，上一次参演电影《不是你不爱你》，已经是2024年的作品。林国斌近日在微信朋友圈上，透露母亲于今年5月2日离世噩耗，并详细列出亡母的丧礼日期、时间及地点等安排，以便亲友向母亲作最后的道别。

林国斌丁母忧悲痛报丧

林国斌在朋友圈上载与母亲的合照并发讣闻，内容写道：「先母林门欧阳丽瑛夫人，于公历二零二六年五月二日寿终，积闰享寿百龄上寿。」林母的治丧仪式，定于5月28日下午5时在大围宝福纪念馆设灵，翌日上午11时举行大殓仪式，随后灵柩将奉移往火葬场进行火化。林国斌在文中还贴心提醒，由于馆内冷气较强，请前来悼念的亲友携带披肩或外套，避免著凉。

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林国斌曾对父母感愧疚

外表硬朗的林国斌，私底下侍母至孝，过往曾在节目访问中，哽咽表示对父母感到愧疚。林国斌的父亲已离世20多年，林国斌当年透露曾因只顾工作，甚少陪伴父亲，而且母亲年过90岁高龄，加上行动不便要坐轮椅，林国斌曾对母亲做过一件不孝事。

林国斌当时在节目中自揭：「件事系廿年前，𠮶时我哋住新界，我𠮶晚约咗人去饮嘢，阿妈话坐我顺风车出去深水埗，点知兜咗两个圈都揾唔到佢要去嘅地方，我话赶时间叫佢落车，佢话唔识路，我叫佢问人，后来谂番呢件事，觉得自己好乞人憎，好不孝。而家阿妈叫我载去边都得，天脚底我都载佢去，呢件事系我对家人嘅一个遗憾。」

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林国斌被爆已为人父

林国斌已淡出娱乐圈多时，曾转行从商，与莫少聪、卢惠光等合资搞生意，其后改行从事金融行业。林国斌入行多年，与梅艳芳的一段情为人熟知， 1985年与已为巨星的梅艳芳拍拖，二人曾共赋同居，梅艳芳因「掌掴事件」一度到泰国清迈避风头半年，林国斌亦陪伴在侧，可惜二人敌不过地位悬殊的差距，于1993年分手。

林国斌与梅艳芳结束恋情后，曾有一位拍拖多年女友，却在2007年爆出驾驶黄色波子接载细18年的周家怡到茶餐厅撑枱脚，因而传出绯闻。林国斌又曾被拍到送周家怡返女方住所，临分别前周家怡送上goodbye kiss，令绯闻疑幻似真。直到2019年林国斌被好友莫少聪踢爆已为人父，才曝光林国斌于2018年与圈外女友结婚，二人育有一对龙凤胎。

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