陈滢黑丝上阵跳K-pop出事 「灾难级」舞姿极生硬充满尴尬感 衣著遭洗版式嘲笑时装车祸

36岁的陈滢，凭借甜美外貌与爽朗个性吸纳不少粉丝，备受TVB力捧。然而近日她出席一场公开活动时，罕有地在台上大跳韩国女团的流行舞蹈，本意是为现场观众带来惊喜，却没想到效果未如理想，其舞姿和造型反而成为网民热议的焦点，最后陈滢更不禁以手遮面，笑容相当尴尬。

陈滢K-pop跳舞片遭疯传

活动当日，陈滢身穿一袭白色无袖连身裙，配搭黑色丝袜和高跟鞋，造型优雅。当音乐响起，她随即跟随节拍起舞，尝试演绎时下流行的K-pop舞蹈。从现场流出的影片可见，陈滢的舞蹈动作主要集中在上半身，双手做出可爱的猫爪姿势，脸上亦全程挂著甜美笑容，尽力与台下观众互动。然而，或许是对舞蹈不够熟练，她的动作显得有些生硬和犹豫，节奏感略有不足，特别是身体的律动，看起来略显吃力。在舞蹈后段，陈滢自己似乎也意识到表现未如理想，忍不住尴尬地掩嘴大笑，最后以挥手姿势匆匆作结。

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网民一面倒狂轰陈滢舞技

该影片在Threads上疯传，引来大量网民留言。虽然有粉丝力撑偶像，认为陈滢并非专业跳唱歌手，愿意在公开场合表演已是勇气可嘉，但大部分留言均是负评。不少网民狠批其舞姿「惨不忍睹」，直言「如果唔讲，真系唔知佢跳紧舞」。有人更尖锐地指出，陈滢跳舞时散发出浓浓的尴尬感，「连佢自己都跳到好尴尬！」陈滢生硬舞姿固然引起热议，她当天的造型和身形也受到网民严苛的审视。有留言认为，她当日的衣著，与活力四射的K-pop舞蹈风格格不入，「著呢套衫衬呢对丝袜呢对鞋，跳呢个舞好唔夹」。此外，部分网民将焦点放在她的身形上，认为她近期似乎略为发福，「腰腹非常粗壮」、「已经唔只系大只咁简单，系魁梧」、「得罪造型师」，这次的舞蹈表演，无疑为陈滢带来了一场小小的公关危机。

传陈滢与周嘉洛4年情断

事实上，陈滢近期不仅因生硬舞技成为网民话题，其感情生活同样备受关注。她与周嘉洛因合作剧集《痞子殿下》，而传出的四年「姊弟恋」，一直被外界视为金童玉女，但有传二人已经正式分手。据悉，女方今年初被发现与另一位绯闻男友Howie过从甚密，两人在社交平台上更毫不避嫌地以「老公、老婆」相称，早前又结伴同看BLACKPINK演唱会，表现相当亲暱。面对恋情告急，周嘉洛近日受访时亦无奈将与陈滢的关系降级为「少见的朋友」，此举被外界广泛解读为间接承认四年情断。

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