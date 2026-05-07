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53岁叶蕴仪V脸近照曝光 皮肤紧致告别招牌「包包面」 单亲妈栽培出硕士子女

影视圈
更新时间：14:30 2026-05-07 HKT
发布时间：14:30 2026-05-07 HKT

53岁的叶蕴仪，近日在社交平台上分享了几张生活照，相中的她明显清减了不少，告别维持了多年的「包包脸」，轮廓变得紧致，下巴线条更显尖俏，重拾V脸，状态大勇，让一众网民惊叹不已。从照片中可见，叶蕴仪戴著简约的圆框眼镜，身穿深蓝色便服，对著镜头温柔微笑，气质知性脱俗。无论是在充满日式风格的豆花店前，还是在陶艺工作坊与友人相聚，都散发著一种从容自在的魅力，活出最亮丽的第二人生。

单亲妈妈叶蕴仪栽培子女硕士毕业

叶蕴仪与前夫陈柏浩再见不是朋友，二人离婚后，叶蕴仪虽获得800万港元的补偿及每月5000元赡养费，但其前夫不久后便宣布破产，断绝了经济来源。一夜之间，叶蕴仪从豪门阔太变成了需要独力抚养一对年幼子女的单亲妈妈。为了生计，她不得不放下身段，毅然复出。多年的含辛茹苦终获回报，如今她的一对子女均已硕士毕业，学有所成。

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叶蕴仪曾红遍日台惜婚姻失败

回首叶蕴仪的演艺之路，15岁时凭著电影处女作《孔雀王子》一炮而红，不仅在香港人气急升，更风靡日本和台湾，成为红极一时的亚洲偶像。她在日本发展期间，拍摄了大量杂志封面，其可爱形象深入民心。随后，她接连主演了《阿修罗》、《奇迹》等多部卖座电影，事业如日中天。然而，正当所有人都以为她会在星途上继续高歌猛进时，年仅22岁的叶蕴仪却选择了为爱急流勇退，闪嫁玩具富商陈柏浩，可惜婚姻仅仅维持了五年便宣告破裂。

叶蕴仪近年回归幕前狂飙演技

随著子女长大成人，叶蕴仪也逐渐重拾对演艺事业的热情，先后参演了TVB剧集《女人俱乐部》、ViuTV的制作《玛嘉烈与大卫系列之丝丝》中参与单元演出，并在话题电影《正义回廊》中特别演出师奶陪审员一角，演技再次获得观众认可。演戏之外，她对艺术和创作的热爱更是从未减退，积极投身陶艺创作，甚至远赴澳洲修读艺术硕士课程，成为一位名副其实的艺术家。

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