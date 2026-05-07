马志威首任《酒匀全亚洲》主持挑战无限酒精 自爆十年前拍剧饮酒壮胆醉到挂栏杆提早收工

马志威胆色过人，以有限酒量挑战无限酒精，最近被Hoy+77邀请为全新综艺节目「酒匀全亚洲」首任主持，穿梭港、澳不同酒吧，给一众好酒之士推介及享受杯中佳酿，但首天开工的他，在连饮过十杯鸡尾酒，不胜酒精下醺醉的完成首日拍摄，让他留下充满醉意浪漫的第一次主持经历。

马志威常演反派以为好饮得

当大家都以为外表潇洒的马志威，定必是饮得之人，但实际上的他却酒量甚浅，连他也要为自己澄清的笑说：「我想大家对我的误解太深了，反派现得多，大家都误以为我一定系好豪气，并且一定好饮得，但其实并非如此，我开工首天便分别走访了三间酿酒厂和酒吧，每间都饮了三个round的酒，总共喝了十二杯鸡尾酒，才晚十点我已经进入面经耳赤，眼皮无力，醺醺欲睡的状态，我相信这些真实画面已被节目crew捕捉下来呈现观众眼前，令节目入面嘅我更添儍气。」

马志威透过节目认识酒

阿威虽然自己酒量有限，平时跟朋友畅饮多以啤酒为主，除非特别喜庆才开饮威士忌，所以他家中的威士忌可以饮很久。但他很享受的说：「今次主持这个介绍酒的节目透过对酒的认识，包括酒的品种、出产地、味道等，令我获益良多，学晓如何享受生活，也多得拍档邝芷凡让我这个叔叔辈学晓不少时下年青人的潮语，与时并进。」

马志威自制奥斯卡奖座为自己打气

走访了多间酒吧，竟然给阿威一个惊喜发现：「原来全球NO.1的cocktail bar 正正在香港，而酒吧中调制cocktail的师傅曾为Oscar After Party的巨星调制鸡尾酒，好一位巨星级调酒师，难得碰上。还有更surprise的是我见到一个假的奥斯卡奖座（小金人）摆放在酒吧，忽发奇想，上网买了两个奥斯卡奖座，一个给自己，一个给我好朋友，每当我工作上有所迷失的时候，我会拿著那枚奖座对著镜子，说出自己的得奖感言，而奖座也分别刻了我和朋友的名字，这股无言的动力下，真的希望有日我和朋友都可以愿望成真。想想也开心。」

马志威学会饮酒适可而止

酒量浅的阿威原来发生在他身上关于酒的故事也不少，他滔滔不绝的说：「其实早在十年前拍摄一个剧集时，也曾试过饮酒壮胆拍一场大胆的戏份，但当时自己不晓得拿揑酒的份量，结果饮到醉醺醺，在完成当晚第一场戏后，准备转景第二场戏时，我已被发现自挂在栏杆上，直至导演见到我也无言，只好提早收工，人生中经历了饮醉酒，连工也开不得的有趣经验，自此饮酒也适可而止，再次印证自己酒量有限。其实今次拍了关于饮酒的节目，对主持这岗位也感兴趣，因为平时为人怕羞，今次要讲咁多嘢觉得都几好玩，希望下次有机会可以拍食节目，因为自己好钟意煮嘢食。」

