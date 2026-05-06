85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露

近日袁文杰在社交平台，分享了一组珍贵的饭敍照片，原来他与多位ATV的昔日战友，包括「金牌司仪」何守信、林韦辰、陈炜及陈启泰等一同聚餐，场面温馨热闹，勾起了无数观众的集体回忆，「A记同学会」成员虽然各散东西，但他们多年来所建立的深厚情谊，并未因电视台的逝去而消散。袁文杰在帖文中兴奋地写道：「今晚同何B师傅相聚，实在太开心！记得在A记和师傅合作，特别有一次一个户外show，直接感受到师傅𠮶种排山倒海功力。在A记，当然唔少得陈启泰、林韦辰、陈炜，好玩好玩！」字里行间流露出对往昔岁月及前辈的怀念与尊敬。

何守信老当益壮精神奕奕

是次饭敍最令人惊喜的，莫过于久未公开露面的何守信。现年85岁的何守信，虽然已有一头银发，但气色红润，精神极好，仍然好精灵。从合照可见，他面带笑容、眼神炯炯有神，完全不似年届八旬，袁文杰亦大赞「今晚系师傅好声音」，可见何守信在席间中气十足，老当益壮。相比之下，现年61岁的陈启泰，却意外成为网民焦点。照片中，他虽然打扮时尚，但略显疲态，加上其招牌式的严肃表情，有网民戏称他看起来比年长24岁的何守信更显苍老，两人的状态对比意外成为网民的热话。

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何守信由化学学霸变《欢乐今宵》台柱

何守信近年虽然淡出幕前，但回顾他的演艺生涯，绝对称得上传奇，他在1965年毕业于现今香港浸会大学前身、香港浸会书院化学系，曾任职化学公司，其后转到浸会书院任体育科助教。直到1969年，在钟景辉介绍下，他加入TVB兼职任摔角等体育节目旁述员，亦曾为世界杯足球赛做旁述。三年后的1972年，他正式成为合约艺员，并加入长寿节目《欢乐今宵》，一直主持至1987年离巢，翌年移民到加拿大多伦多。何守信因历年主持多个TVB大型节目，出色的控场能力让他赢得「金牌司仪」的美誉。

何守信曾与汪明荃相恋3年

何守信早年的感情生活同样精彩丰富，他曾在1973年与「影坛美人鱼」欧嘉慧结婚，之后有传汪明荃介入导致离婚。他曾与汪明荃拍拖三年，分手后又与温柳媚、景黛音有过一段情，期间更曾被温柳媚指控一脚踏两船。直到后来恋上陈丽斯，二人在1996年结婚后，何守信才正式「封盘」，专心回归家庭生活。

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