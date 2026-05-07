重案解密丨「试当真」CA姐陈苡臻罕现TVB 演妓女洗脱「花瓶」标签 恋游学修曾卷派帽风波

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）已于本周一5月4日晚在翡翠台首播。在今晚（6日）播出第3集的奇案是「公仔头藏尸案」，剧情讲述「严灼颖」岑丽香无意中取得一个大公仔，但原来内藏人类头骨，经警方透过复原技术，认出死者是「严灼颖」岑丽香的大学师妹「曾家敏」陈苡臻，原来「曾家敏」陈苡臻与「张瑞年」杨潮凯饰有染，结果被正印「周楚君」何嘉莉虐待致死。

陈苡臻「跳槽」TVB令民感到意外

「女神世一」的陈苡臻（Jessica）今次「跳槽」TVB，不少网民感到意外，纷纷表示「估唔到会喺TVB见到佢」。陈苡臻在2022年宣布与「试当真」的游学修拍拖，游学修曾在IG放闪：「我比较幸运，好早揾到自己兴趣，更成功将佢变成我嘅『志业』。」但其后有网民在机场拍得陈苡臻与一名「橙毛仔」外游，照片一出即掀起陈苡臻派帽疑云。

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陈苡臻挑战妓女角色「惨被折磨」

向以「试当真女神」清纯形象示人的陈苡臻，在剧中挑战妓女角色，更惨被何嘉莉吊起虐打并肢解，甚至将其头骨藏于公仔内，陈苡臻死状相当恐怖，近乎遍体鳞伤。陈苡臻近年非常积极洗脱「花瓶」标签，尤其是在《破叶》和《重案解密》中的演出，展现了她挑战复杂角色的决心，不少观众感到震惊与心痛，形容在TVB的「惨被折磨」：「睇到真系好心痛，咁样畀人虐待。」但亦有人对她再现身TVB感愕然，有网民即为女神护航：「关你咩事？佢Cast到工作唔返系咪你养？」、「套剧唔系TVB制作，只系摆喺TVB播映。」、「之后有夜王Mandy、麦子乐，呢套中港合拍。」

陈苡臻车祸后左边面部分神经永久受损

其实陈苡臻今次并非首度现身TVB，早前已经曾现身音乐节目《J Music》演唱个人单曲《击败99%》，这首歌由黄伟文填词、T-Ma监制，正式以歌手身份出道的作品。陈苡臻四年前曾遇车祸，当时令左边脸有三处骨折：「我左边面的部分神经永久受损，摸上去会有刺痛的感觉，好像蚂蚁在爬行。」直至2024年才完全复原，不过陈苡臻感恩这个交通意外经历让自己上了重要一课，亦因此更珍惜每一日的生活，不论自己或作为演员的身份下都会继续努力生活。

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