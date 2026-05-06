常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨

日本能登半岛地震至今已过2年多，当地近日举行「一人一花」的植树活动，为灾后重建打气。令人惊喜的是，两代「日剧女王」54岁的常盘贵子与46岁的仲间由纪惠，罕有地一同现身支持。她们在没有滤镜下的真实状态影片被上载社交平台，引起网民讨论，很多网民都大赞她们未见「女神崩坏」，亦欣赏她们「零医美」自然老去的美态，纷纷表示：「好喜欢自然老去的优雅」、「看起来很健康很自然，这样才是美」。

常盘贵子曾是日剧女王

常盘贵子是90年代年代至2000年代的「日剧女王」，主演的剧集几乎部部创下收视神话。1995年，她与丰川悦司合作的《跟我说爱我》风靡亚洲；2000年，她与木村拓哉主演的《美丽人生》，更是创下大结局逾40%的惊人收视纪录，至今仍是经典。

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常盘贵子曾与张国荣、刘德华合作

常盘贵子与香港的渊源甚深，她曾多次公开表示自己的偶像是香港巨星「哥哥」张国荣。1999年，她更梦想成真，与张国荣合演港产片《星月童话》，在戏中上演了一段浪漫的爱情故事，这次合作也让她在华语地区的知名度大增。另外，她亦曾与刘德华合拍电影《阿虎》。

仲间由纪惠演《我Miss系大佬》深入民心

而仲间由纪惠则是另一位国民级女神，2002年凭借热血校园剧《我Miss系大佬》（极道鲜师）中的热血教师「山口久美子」爆红，一头长直发和眼镜的造型深入民心，该系列更长拍长有。其后她主演的悬疑推理剧《圈套》（Trick）亦大受欢迎，奠定其一线女星地位。

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常盘贵子更多美照逐张睇？

常盘贵子与老公屡传婚变

常盘贵子于2009年与演员兼剧作家长冢圭史结婚，婚后一度减产，但近年仍持续有作品推出，例如在2019年主演的日剧《傲骨贤妻》（The Good Wife）中担任主角，演技备受肯定。常盘贵子老公长冢圭史曾与女星真木洋子传出不伦恋，近年屡爆婚变传言，更有指常盘贵子养起老公，曾花近4亿日圆（约2,000万港元）买地起独立屋与双亲同住，夫妻间女尊男卑形象不时引起讨论。

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仲间由纪惠老公有偷食前科

仲间由纪惠则在2014年与演员田中哲司结婚，男方曾有偷食前科，但不影响二人的婚姻，他们更于2018年迎来一对双胞胎儿子。成为人母后，仲间由纪惠虽然减少了幕前工作，但仍不时参与剧集、主持节目及配音工作，其中出演《相棒》更成一时热话，她至今依然活跃于演艺圈。

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