港姐冠军杨婉仪素颜现残样 19岁学霸儿子遗传一特征 阳光型男跑马拉松成焦点

55岁港姐冠军杨婉仪，婚后淡出幕前，近年带同一对子女移居美国三藩市，生活转趋低调，但仍不时透过社交平台分享近况。近日她上载了多张与儿子王思峻（Jonah）一同参加马拉松的相片，两母子一同完成赛事，场面温馨。然而，相片中杨婉仪素颜上阵，在运动过后略显疲态，脸上岁月的痕迹表露无遗，略显苍老憔悴，与昔日幕前明艳照人的形象有著颇大反差，让不少网民感叹时光飞逝。

杨婉仪母子档合照大抢风头

从杨婉仪分享的相片可见，她当日戴上太阳帽，穿著一身运动装束，与儿子及朋友在景色壮丽的红木国家公园中挥洒汗水。她在帖文中兴奋地写道：「在雄伟的红杉树下跑步，真是令人难以置信」，字里行间流露出完成挑战的喜悦。其中一张母子合照，杨婉仪虽然笑容满面，但仍难掩脸上的疲态和皱纹。相比之下，站在她身旁的儿子则显得神采飞扬，他继承了母亲的优良基因，五官深邃，尤其是眼睛与妈妈一模一样，身形高大，充满阳光气息，即使在人群中也相当亮眼，被网民大赞「靓仔有型」，绝对有潜质原地出道。

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杨婉仪19岁高大儿子激罕曝光

杨婉仪的19岁儿子王思峻，完美演绎了「学霸」与「型男」的结合。据悉王思峻学业成绩彪炳，去年成功考入三藩市州立大学，追随妈妈的步伐成为校友。除了读书叻，王思峻更是运动健将，今次已非首次在马拉松比赛中获奖，杨婉仪在帖文中骄傲地恭喜儿子：「恭喜再次赢得你的分区赛！」可见囝囝文武双全，而杨婉仪亦不时分享囝囝的跑步英姿，真正是「有仔万事足」。

杨婉仪传曾抵押后冠及物业还债

回顾杨婉仪的演艺路，可谓历尽起跌。她于1995年参选港姐获得冠军后入行，较受注目的剧集，包括《真情》、《戆夫成龙》、《刑事侦缉档案III》、《茶是故乡浓》等。其后她于2003年嫁给前练马师王登平之子王瑞勋，婚后育有一子一女，并一度转战教育界，开办幼稚园。可惜好景不常，后来她与丈夫陷入财困，多次被入禀追讨过千万巨债，杨婉仪更被指要抵押港姐后冠及物业还债。经历人生低谷后，她在2019年毅然决定带同一对子女远赴美国展开新生活。

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