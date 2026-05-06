重案解密丨朱晨丽演变态杀手 2008年亲子王国㓥孕妇肚事件轰动全港 借送礼下手活体取婴

由优酷与寰亚传媒联合出品、现正于翡翠台热播的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）掀起观众热烈讨论！剧集精心改编自香港过去七宗真实奇案，当中首个单元「活剖孕妇夺婴案」由朱晨丽破格挑战极度黑暗角色，她饰演的「程子瑶」因流产大受打击，竟做出「剖腹夺婴」变态行为。这段骇人听闻的剧情并非编剧凭空想像，而是由真人真事改编，其原型正是2008年轰动全港、极度血腥的「亲子王国㓥孕妇肚事件」，真实案件的残忍程度令人毛骨悚然。

亲子王国㓥孕妇肚事件

回顾这宗2008年的震惊全港的奇案，当年一名女子疑因流产导致心理严重扭曲，竟化身恶魔在网上讨论区「亲子王国」寻找猎物。她以「有好多BB嘢送畀人」为饵，吸引了一名为悭钱而接收免费婴儿床及奶樽的准妈妈。受害人不虞有诈，单人匹马前往凶手位于粉岭的寓所交收。当这名无辜的孕妇收拾好两大袋婴儿用品准备离开之际，凶手突然撕下伪善的面具，先从后用手提按摩机电线将对方狠狠勒晕，随即将昏迷的孕妇拖入厨房，准备执行她丧心病狂的计划。

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凶手企图「活体取婴」男婴最终夭折

据警方事后透露的骇人细节，凶手当时在厨房取出一把长达18.5厘米的生果刀，企图「活体取婴」，女事主伤口深至胎盘外露，胎儿几乎被硬生生扯出。或许是血肉模糊的场面过于恐怖，凶手突然感到害怕而中途停手，但她竟冷血地将垂死的孕妇当作垃圾般塞进厨房炉底隐藏。直至凶手丈夫回家惊见满地鲜血报警，惨剧才被揭发。受害孕妇送院抢救后虽幸运保住性命，但腹中男婴却因脑部严重缺氧受创，苦苦挣扎半年后最终不幸夭折。

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