《全民造星IV》咖喱黄雅慧卷盗窃风波 叹艺人身分硬食指控 曾遭恐吓：系咪想我煮死你？

ViuTV真人骚《全民造星IV》参赛者、被誉为「最美医生」的「咖喱」黄雅慧，近日卷入一场与前合作医美中心的严重风波。她被指控涉嫌未经授权将载有病人资料的敏感文件带离诊所，事件已升级至警方、香港医务委员会及个人资料私隐专员公署介入。在首次以「公道自在人心」简短回应后，咖喱于今日（6日）在Threads上发文，详细剖白心情，坦言自己「正直却不懂公关」，更爆出曾被人威胁「系咪想我煮死你？」，字里行间充满委屈与无奈。

黄雅慧叹艺人身分硬食无证据指控

在最新的Threads帖文中，黄雅慧坦承自己「被照顾得太好」，以致社会经验不足、优柔寡断，且「唔识公关又怕事」。她形容这个「商业世界好危险」，而这次的教训让她意识到自己不懂得保护自己。她写道：「我唯一欣赏自己嘅，系正直。」黄雅慧更惊爆曾有人向她发出威胁：「你知道自己系咩身分？系咪想我煮死你？」这让她深刻体会到，作为「半个医生，半个艺人」，每一步都如履薄冰，在娱乐圈这个行业，往往因为害怕麻烦而只能「硬食」，「简单一句说话，一个无证据嘅指控，就已经可以玩死你。」

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黄雅慧坚拒退缩誓捍卫底线

对于这次的指控，咖喱形容自己感到极度委屈，她以一个生动的比喻来描述处境：「就好似一个情境，有人嚟我屋企探访，然后将啲明明我都有份嘅嘢讲成系自己嘅，跟住话自己留低咗嘢，再反咬我一口，话我偷嘢一样。」她反思，或许是因为自己「无公关太直得罪咗人」，但她坚信「真的假不了」。她表示，即使自己只是社会中的「小喽啰」，每个人都有需要捍卫的底线。面对不公，她承认会害怕，但引用俗语「船头惊鬼，船尾惊贼，难成大事」来告诫自己，无论结果如何，都不能退缩。文末，她以「人生只活一回。我嘅书，我自己写」作结，表达了掌控自己人生的决心，态度坚决。

医美中心指黄雅慧盗窃并将其解雇

回顾事件的导火线，源于黄雅慧曾任职的「Perfect Ten Medical Centre」，于4月30日发出的一则严正声明，单方面宣布「终止与黄雅慧医生之所有合作关系」。声明中详述，中心于4月27日曾就一批文件向黄医生查询，当时她明确否认曾接触或移动该等文件。然而，中心在后续跟进中，发现「有关文件之处理情况与当日所掌握之资讯存在不一致之处」，直指涉及「未经授权接触及带离诊所范围之情况」。鉴于事态严重，并可能触及病人私隐，中心选择报警，并通报相关监管机构。黄雅慧在事发后曾一度回应，表示双方并非雇佣关系，且无涉及外泄问题，并将一切交由律师处理。

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