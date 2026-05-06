萧正楠惨被粉丝离弃？苗侨伟黄日华现身演唱会风头盖过主角 人气太劲遭疯狂围堵求合照

萧正楠日前在中山举行个人演唱会，全晚座无虚席，气氛热烈。除了粉丝的热情支持，最让他感动的，莫过于一众圈中前辈专程包车拉队捧场，当中包括苗侨伟、黄日华、刘江及曹永廉等，星光熠熠，足见他在圈中的好人缘。

黄日华惊喜站台「郭靖」甫士掀高潮

演唱会期间，气氛推至高潮的一刻，便是苗侨伟与黄日华惊喜现身舞台，为好兄弟站台。三哥苗侨伟一出场，其型男气场瞬即笼罩全场，引来尖叫声此起彼落。而凭借「郭靖」一角深入民心的黄日华，更在台上摆出经典的大侠甫士，让全场观众兴奋不已。这份跨越年代的兄弟情谊，让台下的观众深受感动。好友曹永廉在后台接受访问时，亦大爆萧正楠一向深得前辈们疼锡，更开玩笑说自己这次特意前来，是主动充当好友的「助手」，帮忙招呼各位前辈。

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苗侨伟魅力盖过主角萧正楠

然而当晚的焦点，除了主角萧正楠，还有那位无论走到哪里都自带光芒的「三哥」苗侨伟。尽管他只是以嘉宾身份出席，但其不减当年的魅力，使他轻易成为全场另一焦点。从网上流传的照片可见，即使在观众席，苗侨伟亦被众多眼尖的粉丝认出。面对粉丝热情的合照请求，三哥均来者不拒，亲切地与大家自拍，尽显其亲民作风。不少粉丝在演唱会后纷纷在社交平台，分享与三哥的合照，大赞他保养得宜，风采依然。

苗侨伟运动场上曾被粉丝包围

事实上，苗侨伟的「吸粉」能力，绝不仅限于演唱会。网上流传的另一段影片所见，即使是在运动场上，身穿球衣、汗流浃背的苗侨伟，身边总是围绕著一群热情的女粉丝，争相与他合照。影片中，一班女子足球队的成员，被他的魅力所吸引，纷纷拿起手机，希望能捕捉这位「不老男神」的风采，而苗侨伟也是笑著合照，完全无明星架子。

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