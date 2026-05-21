MC张天赋演唱会2026购票懒人包丨优先订票+Urbtix抽签攻略：日期/网址/票价一文睇清！

MC张天赋继2023年红馆演唱会全场爆满后，宣布将于2026年7月举行全新的《张天赋 E = mc² 演唱会 2026》，再度回归红磡体育馆！这次演唱会以爱因斯坦「质能方程式」为主题，象征MC音乐事业的新里程碑。想成功扑飞？除了早前的Cityline优先购票，官方最新公布了Urbtix网上登记抽签售票安排！《星岛头条》为您整理MC张天赋演唱会2026懒人包，一文看清日期、票价、Cityline及Urbtix抽签门票等所有资讯！

MC张天赋演唱会2026详细资讯

演唱会名称：FWD富卫保险呈献：《张天赋 E=MC² 演唱会 2026》

日期：2026年7月7日至10日、 加开7月11日

时间：晚上8时15分

地点：红磡香港体育馆

票价：HK$1280 / $980 / $680

主办单位：华纳唱片有限公司

冠名赞助：FWD 富卫保险

指定信用卡：中银Visa信用卡

指定电台：商业电台 叱咤903

扑飞攻略一：优先购票详情（5月11日起）

鉴于上次演唱会门票「秒售」的盛况，想成功入场的歌迷们请务必mark实以下的优先订票日期、平台和网址！

信用卡类别 优先订票日期 时间 中银Visa Infinite卡 5月11日 上午10:00 至 晚上11:59 所有中银Visa信用卡 5月12日 至 13日 （加场开卖日：5月14日） 上午10:00 至 晚上11:59

优先订票平台 ： Cityline

： Cityline 优先订票网址： priority.cityline.com

扑飞攻略二：Urbtix 网上登记抽签（最新公布）

为了让更多歌迷有机会买到门票，官方宣布加开中银信用卡优先购票（抽签制）！大家毋须斗快抢，只需在指定时间内完成登记即可参与抽签。

网上登记抽签日期 ：2026年5月14日（星期四）上午10时 至 5月15日（星期五）晚上8时截止

：2026年5月14日（星期四）上午10时 至 5月15日（星期五）晚上8时截止 登记平台 ：只限城市售票网 Urbtix（https://www.urbtix.hk）

：只限城市售票网 Urbtix（https://www.urbtix.hk） 中签结果公布 ：2026年5月22日（星期五）

：2026年5月22日（星期五） (成功登记抽签人士可于Urbtix中签结果专页中输入「登记参考编号」查询，中签者亦将收到个别电邮通知。)

公开发售日期：2026年5月27日（星期三） 上午10时至晚上8时 （中签人士购票）

⚠️ 抽签购票注意事项：

登记时段内成功提交登记人士中签机会均等，毋须抢先登记。 中签人士必须以登记抽签时提供的同一张信用卡及其他资料完成交易，不得修改。 每人限购最多两张门票。 是次演唱会将实施「延后取票」方案，打击黄牛。

MC张天赋演唱会2026概念

这次演唱会的主题《E = mc²》极具巧思，象征著MC在舞台上将「质量」华丽转化为「能量」的过程。MC透露，这将是一场「MC」与「Emz」双重人格的舞台演绎，探索显性魅力与内心感性的统一与蜕变。为了呈现「一外一内」的层次感，海报视觉更特别找来一部火红色的古董车作为主角，象征著MC在舞台上耀眼夺目的魅力，同时也隐喻著他内心深处不为人知的一面。

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MC张天赋为演唱会积极备战

为了以最佳状态回馈歌迷，MC坦言已在三个月前启动了「地狱式」体能训练，希望能将「一嚿腹肌」进化成「一排腹肌」，并已开始排练舞蹈。他笑言：「最大的敌人系肚腩！」看来大家可以期待一个充满力量与动感的舞台！

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