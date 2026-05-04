MC张天赋演唱会2026懒人包｜7月红馆骚 一文睇清日期/票价/Cityline优先订票攻略（附连结）

MC张天赋继2023年红馆演唱会全场爆满后，宣布将于2026年7月举行全新的《张天赋 E = mc² 演唱会 2026》，再度回归红磡体育馆！这次演唱会以爱因斯坦「质能方程式」为主题，象征MC音乐事业的新里程碑。想成功扑飞？优先订票平台及网址等购票详情现已公布，《星岛头条》为您整理MC张天赋演唱会2026懒人包，一文看清日期、票价、Cityline门票等所有资讯！

MC张天赋演唱会2026概念

这次演唱会的主题《E = mc²》极具巧思，象征著MC在舞台上将「质量」华丽转化为「能量」的过程。MC透露，这将是一场「MC」与「Emz」双重人格的舞台演绎，探索显性魅力与内心感性的统一与蜕变。为了呈现「一外一内」的层次感，海报视觉更特别找来一部火红色的古董车作为主角，象征著MC在舞台上耀眼夺目的魅力，同时也隐喻著他内心深处不为人知的一面。

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MC张天赋演唱会2026详细资讯

演唱会名称：FWD富卫保险呈献：《张天赋 E=MC² 演唱会 2026》

日期：2026年7月7日至10日

时间：晚上8时15分

地点：红磡香港体育馆

票价：HK$1280 / $980 / $680

主办单位：华纳唱片有限公司

冠名赞助：FWD 富卫保险

指定信用卡：中银Visa信用卡

指定电台：商业电台 叱咤903

扑飞攻略：优先购票详情（5月11日起）

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温馨提示：公开发售详情尚待公布，敬请密切留意官方消息！

MC张天赋为演唱会积极备战

为了以最佳状态回馈歌迷，MC坦言已在三个月前启动了「地狱式」体能训练，希望能将「一嚿腹肌」进化成「一排腹肌」，并已开始排练舞蹈。他笑言：「最大的敌人系肚腩！」看来大家可以期待一个充满力量与动感的舞台！

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