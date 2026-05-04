王晶71岁生日家庭照曝光 老婆丁德君露面气质完胜历代晶女郎 结婚48年容忍老公多绯闻

导演王晶今日（3日）迎来71岁生日，其女儿王海榛在IG分享一张温馨家庭照，并写道：「佢都唔钟意庆祝生日，但系我最钟意同佢庆祝生日。生日快乐，祝你每日都快乐。」照片中，除了王晶和女儿，更见他低调的太太丁德君，她依偎在老公身旁，笑容温婉。

王晶温馨家庭照贤内助罕露面

在王海榛分享的照片中，一家人乐也融融，尽显家庭温情。王晶的太太丁德君虽然年届70，但保养得宜，气质端庄，风采不减当年。丁德君多年来一直作为王晶背后的女人，甘于平淡，极少公开露面。据指，她曾是一名空姐，在70年代与王晶相识，两人于1978年共谐连理，至今已结婚48年。婚后，丁德君与王晶育有两名女儿，分别是大女王佟艺和细女王海榛。

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丁德君容忍王晶多绯闻

有别于王晶电影中风格艳丽的「晶女郎」，丁德君属于传统的端庄女性。王晶在影坛纵横多年，绯闻从未间断，最为人熟知的是与邱淑贞的一段传闻中的恋情。然而，丁德君多年来始终保持沉默，专心照顾家庭。王晶曾公开表示，太太是他剧本里「唯一不变的女主角」，足见丁德君在他心中的重要地位。

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