25+英皇群星演唱会｜古巨基抱病表演  后台闻呼吸机神情呆滞画面曝光  服药开声够专业

现年53岁的乐坛天王古巨基，一向以其敬业乐业的态度备受赞誉。昨晚他抱病参与《25+英皇群星演唱会》，一张于后台使用雾化器的照片在网上流传，相片中他神情呆滞疲惫，引发广大歌迷对其健康状况的担忧。据悉，古巨基为免影响演出，在声带发炎未愈的情况下，不惜服用类固醇上台，其极高的职业道德和专业精神令人敬佩。

古巨基服类固醇开声

在一连两晚于启德主场馆举行的《25+英皇群星演唱会》上，古巨基虽然声音明显沙哑，但依然落力献唱，为观众带来了包括《友共情》、《爱得太迟》、《欢乐今宵》等多首经典金曲串烧，他将其命名为「劲金基歌」。

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古巨基抱恙演出望观众原谅

演唱过后，他诚恳地向现场观众解释：「这几日声带发炎，抱歉未能以最佳状态唱歌。」他透露，求医后发现声带仍然红肿，为了不让大家失望，唯有采取最后手段。「就是服用类固醇，希望帮到开声，盼大家能见谅。」他强调，由于这是公司的重要演唱会，希望能尽力参与，不想错过。其真诚的剖白与敬业的演出，赢得了全场观众热烈的掌声支持。

古巨基后台闻机照曝光

演出背后，古巨基付出的努力远超外界想像。一张他在后台手持雾化器（呼吸机）吸入药物的照片在网上曝光，相中的他神情略显呆滞，看似相当疲累，与台上的活力形成鲜明对比。这张照片令无数歌迷感到心痛。

古巨基曾为爱儿闭关164日

古巨基对健康的重视程度众所周知。在2020年疫情严峻时期，为了保护刚出生不久的大儿子Kuson，他与太太陈韵晴（Lorraine）曾创下连续164天没有离开家门的纪录。当时他表示：「家中多了一位小生命，Kuson的健康比我俩任何事都重要，我们真的不敢冒任何风险。」今年元旦，他刚宣布家庭再添一名男丁Kuderson，可见他对家庭的承担与爱护。今次为了履行对公司的承诺和对观众的责任，他不惜服用或会为身体带来副作用的类固醇，充分反映出他作为一位顶级艺人的极致专业。

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