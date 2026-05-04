chill club颁奖礼2026丨骆振伟懒风趣主持风格被批灾难级网民狂负评 盘点N宗罪尴尬到唔想睇？

新秀出身、曾任空少的骆振伟（Thor），自10年前加盟ViuTV后，机会接踵而来，获公司力捧主持节目兼拍剧，更在多个大型节目上亮相，甚至担任司仪一职。不过骆振伟继早前在《第44届香港电影金像奖》上献唱，遭网民质疑「咪嘴」后，昨晚（3日）在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》上的表现，同样被网民嘲多懒音又「老套」，直指骆振伟任司仪「好尴尬」、「真系唔好笑」。

骆振伟接受建议态度照旧

ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》颁奖典礼昨晚举行，骆振伟的司仪表现引发网上洗版式的讨论。不少网民认为骆振伟的主持风格过时：「真心建议，Thor可唔可以唔好再『林。家。谦』、『黄。伟。文』咁样讲人名，好old school 好kam呀」。骆振伟回复网民：「多谢你真心建议，『骆．振．伟』收到你，Im old school」。

骆振伟懒音问题严重

获大量网民认同骆振伟表现出事：「仲要懒音超劲，靠把口揾食的真系要改下啲懒音啦」、「一早觉得佢尴尬」、「成个台最怕就系睇佢」、「佢做MC真系唔合适，个场气氛炽热咗，佢竟然叫大家静啲。MC唔系应该搞气氛嘅咩？」

骆振伟乱开玩笑惹反感

骆振伟在颁奖典礼上，又多番用「冇星到场」开玩笑，引来观众反感，认为这种玩笑非常不专业，留言称「成晚到而家，有一半时间都系度讲边个冇嚟」、「不停抽冇嚟嘅歌手水」。

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41岁的骆振伟毕业于香港理工大学。曾在2004年参加「Teen Power Freshmen 选拔赛」夺冠，之后加入香港电台工作，直到2006年离职，转做空少。骆振伟2007年参加英皇新秀歌唱大赛，获得金咪大奖，直到2010年成为大国文化旗下艺人，并加盟Now TV，2016年转投ViuTV，主持多个重点节目。

骆振伟结婚5年离婚收场

骆振伟于2019年与拍拖5年的丹麦机师Katrine结婚，但二人的婚姻仅维持5年，于去年宣布离婚。曾有传闻指伍允龙的现任女友李蔓莹（Renee）遭同性富贵发型师前度暗指偷食人夫，有传男方疑为骆振伟，不过骆振伟否认离婚涉及第三者。

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