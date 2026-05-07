低智商犯罪｜剧情懒人包、5大看点 王骁孖《逐玉》田曦薇齐破案

《低智商犯罪》｜由王骁、田曦薇以及王传君领衔主演的内地剧集《低智商犯罪》于5月4日首播，剧情讲述警察张一昂与李茜联手侦破奇案，并为同袍之死找出真凶的故事，全剧共24集。下文为您精心整理了《低智商犯罪》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

角色介绍

人物关系图

分集剧情

必看亮点

脱离刑侦一线数年的警察张一昂（王骁 饰），因一封匿名检举信，被派往三江口调查案件。他抵达后不久，当地刑警队长惨遭杀害，张一昂在洗清自身嫌疑的过程中，意外抓获连环杀人案凶手。他将侦查方向锁定当地富商周荣（王传君 饰）及其团伙，最终与搭档李茜（田曦薇 饰）成功将真凶绳之以法。

《低智商犯罪》5月4日播出。

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《低智商犯罪》追剧日历公开！

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王骁 饰 张一昂

资深刑警，脱离一线多年后，因省厅收到匿名举报信，被空降至三江口调查旧案，却意外卷入新的谋杀案，成为嫌疑人之一。

王骁饰演张一昂。

田曦薇 饰 李茜

充满活力的新人警察，作为张一昂的搭档，她身手了得，但在办案过程中偶尔会表现出冒失的一面。

田曦薇饰演李茜。

王传君 饰 周荣

三江口当地的富商，是权钱交易网络中的核心人物，精于算计，常与同伙密谋行贿、暗中设局。

王传君饰演周荣。

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《低智商犯罪》人物关系图公开！

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刑警张一昂因劝阻市民跳楼失败而退居二线。另一边，抢匪方超与刘直以引爆化粪池的方式打劫金店，其古怪的作案手法让警方一头雾水。张一昂在案发时误将二人当作途人放走，并捡到一封举报信，指三江口副局长卢正死于谋杀。副厅长高栋随即派遣张一昂与新人李茜前往三江口调查。然而，当地公安局的叶剑和王瑞军对举报信的真实性存疑，并对张一昂的空降感到不满。与此同时，叶剑在翻看卢正车祸的现场影片时发现疑点，深夜约见神秘人时却被撞死，令案情更添复杂。

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1. 田曦薇继《逐玉》爆红后首部作品

田曦薇在2026年3月播出的《逐玉》中担纲女主角，该剧话题度与播放量俱佳，使其人气及商业价值急速攀升。《低智商犯罪》作为她爆红后仅隔两个月便播出的新作，成功承接了热度，引起广泛关注。

田曦薇挑战新题材。

2. 王骁与王传君两大实力派演员坐阵

王骁与王传君均是影视圈公认的实力派演员。王骁在2022年热播剧《狂飙》中饰演的杨健一角深入民心；而王传君则凭借在《我不是药神》、《孤注一掷》等电影中的精湛演技，被视为剧集的品质保证。

《低智商犯罪》实力派云集。

3. 融合悬疑与黑色幽默的创新题材

《低智商犯罪》融合悬疑探案与黑色幽默元素，在紧张的破案过程中，穿插「蠢贼」群体的荒诞互动，营造出独特的喜剧效果。剧集仅24集，多线叙事，节奏明快，反转密集且逻辑严谨，以小人物视角揭示案件背后复杂的人物关系，使故事更具层次感。

《低智商犯罪》题材新颖。

4. 导演刘海波打造独特风格

剧集改编自紫金陈的同名小说，原著已累积大量读者基础。由刘海波执导的影视版，在延续现实主义笔触的同时，注入了港式荒诞风格。透过精准的配乐及气氛营造，呈现出笑中带讽的效果，成为悬疑喜剧赛道上的一部代表之作。

《低智商犯罪》台前幕后阵容星光熠熠。

5. 未播先热预约量突破270万

《低智商犯罪》在开播前已凭借其独特的复古及黑色幽默风格宣传，成功吸引大众目光。制作团队更在北京、上海及成都等多地投放屏幕广告，扩大宣传力度。最终，剧集在爱奇艺及微博双平台的总预约量突破271万，成绩斐然。

《低智商犯罪》预约量已破271万。

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