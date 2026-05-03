ViuTV chill club颁奖礼2026丨姜涛、Gigi炎明熹世纪同台 深情对望、共用一咪掀全晚高潮

chill club颁奖礼2026丨ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》于今晚（5月3日）盛大举行，本届以「人人乐坛 音乐第一」为主题，一众歌手的跨单位合作舞台成为全晚焦点。其中，MIRROR人气王姜涛与新生代小天后炎明熹（Gigi）的首度同台演出，更因二人充满火花的互动，引爆全场尖叫！

姜涛、炎明熹罕有同台

在万众期待下，姜涛登场表演，演绎其作品《作品的说话》。舞台上，姜涛身穿全黑型格战衣，展现极强舞台感染力；炎明熹（Gigi）在迷幻的紫色灯光下登场，献唱个人单曲《风旅》。炎明熹以其空灵且穿透力的歌声，完美驾驭歌曲的意境。

相关阅读：ViuTV Chill Club颁奖礼2026不断更新丨炎明熹演唱新歌孖姜涛合作 汤令山获颁年度之歌

chill club颁奖礼2026丨姜涛、炎明熹同台逐格睇？

姜涛、炎明熹深情对望共用咪高峰

姜涛、炎明熹首度合体，合作演绎《Colors in the Air》及《Master Class》。合唱时，姜涛突然走近炎明熹，二人近距离深情对望，并共用炎明熹手上的咪高峰合唱。这突如其来的「世纪对望」瞬间点燃全场气氛，引来粉丝们尖叫。两位顶尖偶像的合作，为观众带来了极大惊喜，成为本届Chill Club颁奖礼最令人难忘的时刻之一。

相关阅读：chill club颁奖礼2026丨许志安合体MIRROR AK、Alton劲歌热舞 世纪合作舞台掀高潮

许志安合体MIRROR AK、Alton劲歌热舞：