chill club颁奖礼2026丨许志安合体MIRROR AK、Alton劲歌热舞 世纪合作舞台掀高潮

ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》于今晚（5月3日）盛大举行，乐坛歌手聚首一堂，见证年度成绩表揭晓。今年颁奖礼以「人人乐坛 音乐第一」为主题，除了各大奖项花落谁家备受瞩目外，一众歌手的合作舞台更是焦点所在。其中，乐坛前辈许志安（安仔）与人气男团MIRROR成员江𤒹生（Anson Kong、AK）、王智德（Alton Wong）及IdG Bubbles的世纪同台演出，合作跳唱《翻腾》及《Rebound》，成为全晚最惊喜的环节之一，众人充满火花的表演引爆全场气氛，观众亦不停欢呼。

许志安与MIRROR AK、Alton跨代合体

表演以《翻腾》作序幕，AK首先登场，在迷幻的灯光下以型格舞姿演绎歌曲，其后许志安现身，二人背对背的画面充满张力。随著强劲的节拍响起，Alton与IdG Bubbles亦加入舞台，随即带来快歌《Rebound》，将现场气氛瞬间推至高峰。

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许志安宝刀未老舞台魅力震撼全场

58岁的许志安宝刀未老，穿上型格的黑色透视花纹外套，头戴绅士帽，台风稳健，舞步强劲有力，完全不输两位年轻后辈。而AK与Alton亦全力以赴，展现出超卓的舞台实力，舞姿俐落，充满爆炸力。三人与一众舞蹈员在台上大跳连串精心编排的舞蹈，动作整齐划一，默契十足，将现场气氛炒至最热。跨越世代的合作擦出了耀眼火花，为观众带来极具冲击力的视觉与听觉享受。

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